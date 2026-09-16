Найбагатша людина у світі зізналася, що живе в автотрейлері

Життя у трейлері замість пошуку більш солідного житла цілком відповідає стилю Маска.

Найбагатша людина у світі Ілон Маск, чий статок наближається до трильйона доларів, розповів, що наразі його домівкою є трейлер Airstream: він мешкає в ньому, поки курує будівництво дата-центру Macrohard для компанії xAI у штаті Теннессі. Про це пише Business Insider.

Останніми місяцями мільярдер особисто перебуває в Мемфісі, де компанія SpaceX (яка поглинула xAI раніше цього року) прискореними темпами нарощує обчислювальні потужності на базі графічних процесорів. Маск каже, що воліє спати за два кроки від серверів, а не витрачати час на дорогу.

Виступаючи на заході, Маск назвав свій трейлер "палацом", чим викликав сміх у ведучих - Чамата Паліхапітії, Джейсона Калаканіса, Девіда Сакса та Девіда Фрідберга, - а також у президента SpaceX Гвінн Шотвелл.

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"Ось такий Ілон: він робить те, у що люди не вірять, - спить прямо в цеху. Він зараз у Мемфісі й допомагає будувати споруди", - сказала Шотвелл.

Цікаво, що компанія Airstream, заснована в 1931 році, відома своїм культовим дизайном - алюмінієвим фургоном із заклепками, що нагадує "срібну кулю". Цей вигляд був представлений у 1936 році й відтоді практично не змінювався. Модель Airstream Bambi 1960 року входить до постійної експозиції Музею сучасного мистецтва (MoMA), а NASA використовувало модифікований Airstream для карантину астронавтів місії "Аполлон-11" після їхнього повернення з Місяця.

"Життя в трейлері замість пошуку більш солідного житла цілком у дусі Маска: він відомий тим, що часто ночує на робочому місці, уникаючи поїздок, і живе у відносно скромних будинках", - йдеться у статті.

Широко відомий випадок, коли Маск спав у штаб-квартирі Twitter (нині X) у Сан-Франциско після придбання компанії у 2022 році. Довгі роки його основним житлом був орендований будинок вартістю близько 50 000 доларів поруч із комплексом SpaceX Starbase у Бока-Чіка в Техасі.

Зазначається, що Маску також належить збірний модуль Boxabl неподалік від Starbase, хоча він стверджує, що насправді там не живе, а використовує його як гостьовий будиночок.

Маск давно відомий своїм цілодобовим робочим графіком і мінімальною кількістю сну; прагнення розширити інфраструктуру для штучного інтелекту в поєднанні з можливим об’єднанням Tesla і SpaceX робить цю особливість його способу життя актуальною як ніколи.

Фільм про Маска

Раніше в мережі з’явився перший тизер документального фільму про Ілона Маска, знятого режисером Алексом Гібні. Ролик дав зрозуміти, що картина буде присвячена не лише діяльності мільярдера, а й неоднозначному ставленню до нього.

Сам Ілон Маск ще до прем'єри дав зрозуміти, що не схвалює роботу Гібні. У серпні глава Tesla назвав документальний фільм атакою на нього і висловив сумнів у необхідності фільму тривалістю майже чотири години.

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