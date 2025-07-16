Це можливість для досвідчених фахівців допомагати на небойових і спеціалізованих посадах.

Верховна Рада України ухвалила закон, який надає особам віком 60+ право підписувати контракт для проходження військової служби. Про це повідомив народний депутат України Роман Костенко у Facebook.

Він зазначив, що сьогодні ВРУ ухвалила три ініційовані ним законопроєкти, спрямовані на підсилення обороноздатності України.

За його словами, було ухвалено Закон "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі" (реєстраційний номер 13229).

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"№13229 - ухвалено в другому читанні. Закон надає особам віком 60+ право добровільно підписувати контракт для проходження військової служби. Це - можливість для досвідчених фахівців допомагати на небойових і спеціалізованих посадах. Примусу немає - лише вмотивовані, професійні добровольці", - повідомив Костенко.

За його словами, також ухвалено в цілому законопроєкт з реєстраційним №13353, який закріплює назву ЦСО "А" (Альфа), йдеться про Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. Він встановлює чисельність підрозділу на рівні 10 000 осіб і забезпечує його спроможність не лише під час війни, а й у міжвоєнний період.

"Це - про стратегічну сталість і підтримку тих, хто щодня знищує ворога на землі, у повітрі та на воді", - наголосив Костенко.

За його словами, ухваленим в цілому законопроєктом №13320 відновлено справедливість для інструкторів у вищих військових навчальних закладах, передбачено доплати. Він додав, що раніше вони не мали доплат, на відміну від інструкторів у навчальних центрах.

"Серед них - ветерани й поранені, які залишають службу через низьке забезпечення. Цей закон дає їм стимул залишатися й готувати майбутній офіцерський корпус", - додав нардеп.

Контракти для українців віком понад 60 років

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначав, що в Україні чоловіки віком понад 60 років не зможуть масово укладати контракти на військову службу.

За його словами, така можливість передбачена лише для обмеженого кола унікальних фахівців.

Веніславський стверджує, що не можна допустити масового вступу на службу колишніх полковників і підполковників після 60 років. Бо метою укладання контракту для них може бути отримання грошових виплат та подальшого перерахунку пенсії з метою поліпшення матеріального становища.

За його словами, це не буде масове явище. Рішення ухвалюватиметься виключно на розсуд військового керівництва - і лише на найвищому рівні, щоб запобігти можливим зловживанням.

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