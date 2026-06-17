Нардеп п’яти скликань розкрив розмір своєї пенсії

Михайло Косів заявив, що отримує трохи більше 20 тисяч гривень пенсії та щомісяця спрямовує частину виплат на допомогу українським військовим.

Народний депутат п’яти скликань і дисидент Михайло Косів заявив, що отримує пенсію у розмірі 22 тис. грн на місяць та регулярно спрямовує частину цих коштів на підтримку українських військових. Про це він розповів в інтерв’ю "Главкому".

За словами Косіва, він не прагне великих статків і вважає, що має все необхідне для життя.

"Нам із дружиною пощастило в житті. Ми ніколи не хотіли чогось надмірного. Маємо все достатньо. Їсти є що, одягнутися є в що, жити є де. А на що мені ті тисячі? Навіщо вони мені? Що я з ними робив би?" – зазначив Косів.

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Водночас він розповів, що регулярно підтримує українських військових.

"Я ж, зі свого боку, щомісяця намагаюся підтримувати ЗСУ, віддаючи четверту частину пенсії. Через студентів-волонтерів робимо корисні справи для армії. Наприклад, вдалося закупити кілька дронів", – сказав Косів.

Ексдепутат переконаний, що люди його покоління, які обіймали високі державні посади, повинні допомагати армії під час війни.

"Адже по суті це продовження багатовікової боротьби за виживання Української держави. Бо в Москві поставили питання руба: України як такої немає, немає української нації, немає мови, культури", – наголосив він.

Які пенсії отримують колишні депутати та судді

Видання зазначає, що в Україні пенсійні виплати офіційно отримують 913 чинних і колишніх народних депутатів та суддів.

Найвищі пенсії серед депутатів задекларували:

Василь Німченко – понад 192 тис. грн на місяць;

Михайло Новіков – майже 122 тис. грн на місяць;

Андрій Кожем’якін – понад 81 тис. грн на місяць.

Серед суддів рекордсменом став Віктор Школяров, чия пенсія сягнула майже 3 млн грн на рік, або близько 250 тис. грн щомісяця.

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Обидві жінки отримують по 16 тисяч гривень пенсії та дружать вже понад 50 років.

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