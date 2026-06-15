250 тисяч гривень на місяць: названо найбагатших пенсіонерів України

Середня пенсія в Україні складає 7 236 гривень.

Суддя Верховного суду України Віктор Школяров отримує пенсійних виплат від держави в середньому 249 900 гривень на місяць. Торік суддя з майже 3 млн грн річної пенсії пішов у відставку, повідомляє Опендатабот.

Друге місце серед найбільш забезпечених пенсіонерів-суддів посідає суддя Верховного суду України Тетяна Жайворонок із пенсією 237,6 тис. грн на місяць чи 2,85 млн грн на рік. Вона також минулого року пішла у відставку за власним бажанням.

Замикає трійку лідерів Степан Домусчі з показником понад 226 тис. грн щомісяця чи 2,72 млн грн на рік. Цей суддя П’ятого апеляційного адміністративного суду пішов у відставку торік після 21 року служби.

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При цьому звична пенсія для депутатів практично збігається з виплатами для суддів. Медіанна пенсія серед депутатів становить 229,6 тис. грн на рік, а серед суддів – 227,1 тис. грн.

Рекордсменом за розміром пенсії серед депутатів з понад 192 тис. грн на місяць, або 2,3 млн грн за рік став Василь Німченко. У минулому він працював суддею Конституційного суду України.

На другому місці йде депутат та адвокат Михайло Новіков. Його місячна пенсія склала майже 122 тис. грн, або 1,46 млн грн на рік. Він також працював суддею у минулому. Новіков має звання заслуженого юриста України.

Третє місце за багаторічним народним депутатом від фракції "Батьківщина" та генерал-лейтенантом Андрієм Кожем’якіним. Він отримує понад 81 тис. грн пенсії на місяць, або 973 тис. грн на рік.

Пенсії в Україні – головні новини

Уряд готує пенсійну реформу для українців. За нею існуюча модель буде замінена трьома рівнями виплат і добровільними накопиченнями з автоматичним підключенням. Також реформа має скоротити розрив між мінімальними і максимальними пенсіями.

Міністр соцполітики Денис Улютін запевняє, що за нової системи пенсія вчителя зі стажем 40 років повинна зрости в півтора-два рази.

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