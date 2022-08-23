З червня Україні вдалося добитися, аби ЄС скасував усі мита та квоти на український експорт, з липня запрацював "транспортний безвіз".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про плани держави бути повністю готовою до вступу в Європейський Союз до кінця 2024 року.

Як передає "Укрінформ", про це він сказав, відкриваючи засідання уряду.

"Євроінтеграційна робота не припинялася ні на день. І вже до кінця 2024 року ми плануємо повністю бути готовими вступити в Європейський Союз. Це наш ціннісний та цивілізаційний шлях", - сказав Шмигаль.

Він також нагадав, що з червня Україні вдалося добитися, аби ЄС скасував усі мита та квоти на український експорт, з липня запрацював "транспортний безвіз".

"Ми продовжуємо активно імплементувати європейське законодавство і вже виконали близько 70% Угоди про асоціацію з ЄС. До кінця року буде запроваджено "митний безвіз". Далі промисловий та цифровий", - додав Шмигаль.

Статус кандидата в ЄС

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

17 червня Єврокомісія рекомендувала Європейській раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

У четвер, 23 червня, Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі. Цей статус отримала також Молдова.

Тим часом у Кабміні пояснили, що дає статус кандидата в ЄС для України. Зокрема, він офіційно запускає процес набуття Україною членства в Євросоюзі, відкриває для України участь у програмах та ініціативах Євросоюзу. Також він започаткує умови для наближення рівня життя, добробуту та правового захисту українців, як в інших країнах ЄС, та інше.

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