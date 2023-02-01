Відмова президента США Джо Байдена передати Україні винищувачі F-16 у Пентагоні зустріли зі скептицизмом. Цією заявою глави держави залишилися незадоволені.
За даними видання The Washington Post, в Міноборони США виступають за більш активну підтримку України, а обережний підхід Білого дому до допомоги Києву викликав розчарування.
При цьому в Пентагоні вважають, що Україні все ж передадуть винищувачі F-16, але пізніше. Там зазначили, що вже були прецеденти, коли запити відхиляли, але пізніше все ж озброєння надавали, в тому числі танки M1 Abrams.
Винищувачі для України - що відомо
30 січня 2023 року прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність передати ЗСУ американські винищувачі F-16.
Наступного дня заступник Міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич заявив, що Польща не обговорювала відправку винищувачів F-16.
При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц і зовсім відкинув ідею про передачу винищувачів для ЗСУ.
У свою чергу президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не даватиме винищувачі. Він обмежився короткою відповіддю "ні" та не назвав причин відмови.