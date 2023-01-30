За його словами, зараз необхідна серйозна дискусія.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував дебати щодо постачання Україні винищувачів.

На його переконання, учасники дискусій керуються радше "внутрішньополітичні мотиви", пише Spiegel.

"Це дивовижно, що ведуться ці дебати. Деякі люди повинні запитати себе: чому він ставить собі це запитання, коли йдеться йде про допомогу українцям", – сказав Шольц на прес-конференції в Сантьяго-де-Чілі.

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За його словами, зараз необхідна серйозна дискусія, а не "перегони і конкуренція, де можливо, на першому плані не підтримка України, а внутрішньополітичні мотиви".

Він також назвав "безглуздою" пропозицію щодо введення в Україну сухопутних військ.

Раніше Шольц, коментуючи постачання Україні винищувачів, застеріг від "вступу в гонку за підвищення ставок", а також заявив, що має як канцлер "зробити все, щоб війна РФ проти України не перетворилася на війну між РФ і НАТО".

Винищувачі для України - що варто знати

Поставки винищувачів, як і далекобійних ракет, залишаються каменем спотикання між Україною та західними партнерами. Україна продовжує дипломатичні зусилля, спрямовані на те, аби змінити ставлення країн-партнерів до постачання цих типів озброєння.

20 січня під час чергової зустрічі міністрів оборони у форматі "Рамштайн", присвяченої військовій допомозі Україні, президент Володимир Зеленський закликав не втрачати часу і надати Києву американські винищувачі F-16 і далекобійні ракети. Очікується, що авіація стане головною темою на наступному засіданні в формат "Рамштайн" в лютому.

У Повітряних силах пояснювали, що отримання літаків F-16 допомогло б закрити небо над Україною і збивати російські крилаті ракети. Для захисту необхідно створити щонайменше п'ять повітряних бригад з більш сучасними літаками.

Наразі дискусії щодо постачання американських літаків F-16 триває. Раніше цього місяця міністр оборони Олексій Резніков заявив, що партнери змінюють ставлення до цього питання, а голова МЗС Дмитро Кулеба натякнув, що європейські партнери почали працювати над постачанням Україні винищувачів F-16.

Нідерланди вже заявили, що готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16 після отримання відповідного запиту від Києва. А Польща готова передати ЗСУ американські винищувачі F-16, якщо США дадуть "зелене світло". Politico з посиланням на джерела інформувало, що високопоставлені військові чиновники непомітно підштовхують Пентагон до схвалення відправки винищувачів F-16 в Україну.

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