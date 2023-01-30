Деякі країни готові передати бойову авіацію Києву, якщо Штати дадуть "зелене світло".

Президент США Джо Байден заявив, що його країна не даватиме винищувачі F-16 Україні.

Українські офіційні особи активізували свої закликали до західних партнерів щодо авіації, щоб боротися проти окупаційних військ, повідомляє Sky news.

Зазначається, що на питання журналістів про передачу Україні винищувачів F-16 Україні, Байден обмежився коротким "ні" та не називав причин.

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Передача Україні F-16

Нагадаємо, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність передати ЗСУ американські винищувачі F-16, якщо Штати дадуть "зелене світло".

За словами спікера Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, Україні для захисту потрібно замінити весь свій парк радянських літаків на F-16. Крім того, необхідно створити з них щонайменше п'ять повітряних бригад.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон допустив можливість поставок винищувачів Україні в рамках військової допомоги з боку Парижа. На запитання журналістів з цього приводу він сказав, що "в принципі, нічого не заборонено".

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