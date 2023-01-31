У Польщі не піднімалася тема можливої передачі Україні багатоцільових винищувачів F-16.

Польща не обговорювала відправку винищувачів F-16 в Україну, заявив заступник Міністра оборони країни Войцех Скуркевич.

"Теми про передачу польських F-16 немає", - написав він у Twitter у відповідь на критику опозиції такого потенційного рішення.

Питання, на яке відповів польський чиновник, підняв у соцмережі депутат Сейму Павло Крутул, що входить до комісії з питань оборони. Він назвав можливу передачу цих літаків українській стороні загрозою "роззброєння Польщі".

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"Якщо Міноборони передасть Україні польські винищувачі F-16 замість російських МіГ-29, це означає, що ми роззброюємося!", - вважає Крутул.

Поставка винищувачів F-16 Україні

Як повідомляв УНІАН, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність Варшави передати ЗСУ американські винищувачі F-16, якщо США дадуть на це свою згоду. Президент Франції Еммануель Макрон також допустив можливість постачання винищувачів Україні. Він заявив на зустрічне запитання журналістів з цього приводу, що "в принципі, нічого не заборонено".

А ось канцлер ФРН Олаф Шольц, як завжди, відкинув ідею про передачу Україні винищувачів і назвав розмови про це спекуляціями з метою "внутрішньополітичних мотивів".

30 січня президент США Джо Байден заявив, що його країна не даватиме винищувачі F-16 Україні. Відзначається, що на питання журналістів про передачу Україні винищувачів F-16 Україні, Байден обмежився коротким "Ні" і не називав причин.

За словами спікера Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, Україні для захисту потрібно замінити весь свій флот радянських літаків на F-16. Крім того, необхідно створити з них щонайменше п'ять повітряних бригад.

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