Візит Шарля Мішеля передує обговоренню між лідерами ЄС початку переговорів про вступ з Україною.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель відправиться до Києва на початку наступного тижня. Про це пише Politico із посиланням на джерела, проінформовані про поїздку.

Мішель відвідає Україну на річницю протестів на Майдані, які почалися 21 листопада 2013 року. Протести почалися після рішення колишнього президента України Віктора Януковича вийти з угоди про політичну та економічну асоціацію з ЄС. Росія назвала Євромайдан спровокованим Заходом "переворотом" і використала його для виправдання своїх військових дій проти України в 2014 році.

Візит відбудеться напередодні саміту Європейської Ради в середині грудня, на якому лідери ЄС обговорять рекомендації Європейської комісії розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС.

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Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідала Київ незадовго до цього, пообіцявши президенту України Володимиру Зеленському продовжити підтримку ЄС.

Представник Мішеля заявив, що не може підтвердити візит, але зазначив, що вони будуть в Берліні на початку наступного тижня.

Вступ України до ЄС

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія рекомендувала Європейській Раді почати переговори про вступ України до Євросоюзу. Однак, звіт Єврокомісії про завершення втілення Україною необхідних реформ буде представлений в березні 2024 року, тому що зараз виконано понад 90% реформ.

Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Єврорада повинна прийняти політичне рішення. Зокрема, засідання лідерів ЄС відбудеться в середині грудня і питання початку переговорів буде на порядку денному.

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