Сьогодні очільник Європейської ради планує зустрітися, зокрема, з президентом України.

Київ відвідає президент Європейської ради Шарль Мішель, він вже на шляху до столиці України.

Українці потребують та заслуговують підтримки ЄС, написав чиновник у своєму акаунті в Twitter. "По дорозі до Києва. Українці борються за свою землю, за майбутнє своїх дітей. Але вони також борються за наші спільні європейські цінності миру та процвітання. Вони потребують і заслуговують нашої підтримки", - йдеться у дописі.

Єврочиновник також опублікував відео, у якому розповів, з ким планує зустрітися у Києві у четвер, 19 січня. "…зустрінуся з президентом Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем і депутатами парламенту", - поділився очільник Євроради.

Відео дня

Раніше Шарль Мішель заявив, що єдиний серйозний спосіб відновлення миру та безпеки в Україні - виведення військ РФ.

Підтримка українців з боку Заходу - найважливіші новини

На початку січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Шарль Мішель та очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали третю декларацію про співпрацю ЄС і Альянсу, в якій були враховані ризики з боку Росії. Столтенберг підкреслив, що необхідності зміцнювати підтримку України.

Генсек НАТО додав, що президент РФ Путін хотів захопити Україну за три дні і розділити Захід, і за обома пунктами зазнав провалу.

Пізніше західні ЗМІ дізналися важливу інформацію щодо постачання Україні бронетехніки, яка необхідна для того, щоб прогнати окупантів з нашої землі. За даними Suddeutsche Zeitung, канцлер Німеччини Олаф Шольц погодиться передати Україні танки Leopard 2, якщо США нададуть Abrams.

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