Під час візиту Пісторіус зустрінеться з Умєровим і Зеленським.

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус прибув із неоголошеним візитом до Києва сьогодні рано вранці.

Наразі відомо, що під час візиту він зустрінеться зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим, а також з президентом країни Володимиром Зеленським.

Також відомо, що політики покладуть квіти на Майдані Незалежності, де 10 років тому розпочався Євромайдан.

Також німецький міністр відвідає український військовий навчальний центр.

Як прокоментували у міністерстві оборони Німеччини мета поїздки Пісторіуса до України - це підтвердження підтримки. Основними питаннями на переговорах будуть навчання українських військових і військова допомога Києву.

Зазначимо, що це вже другий візит Пісторіуса в Києв з часу його вступу на посаду міністра оборони. Нагадаємо, він обійняв цю посаду у січні, а в лютому вже прибув в Україну.

Допомога Німеччини Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус опосередковано підтвердив, що Берлін подвоїть військову допомогу Україні на 2024 рік до 8 млрд євро. Він заявив, що заплановане збільшення військової допомоги є "сильним сигналом для України, що ми не залишимо її".

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