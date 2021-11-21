Обеззброєний науКивець

Біда не приходить одна. Навіть до одіозного політика Іллі Киви. Спочатку в його будинку проходять обшуки, потім рішенням міністра МВС йому скасовують дозволи на два нагородні пістолети через "негідну поведінку", і до всього, як повідомив сам Кива, його ще й позбавили звання кандидата наук. За що всі ці напасті?

На поточному тижні до офісу Іллі Киви ввічливо зайшли двоє офіцерів поліції – вилучити нагородну зброю, якою володів політик. ТСН.Тиждень слідкував за розвитком подій, і Кива пояснив це так: "Я отримав інформацію, що влада замовила моє фізичне усунення… Однією з умов моєї ліквідації було моє роззброєння… Тому міністр внутрішніх справ Монастирський, в порушення норм закону і моралі, лишив мене всієї раніше отриманої зброї".

Та у МВС є своє резонне пояснення, чому у нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви вирішили відібрати стволи.

"Я підписав наказ, яким позбавив народного депутата Іллю Киву права на нагородну зброю. Підстава – його негідна поведінка і дії, які дискредитують сам факт його нагородження від імені української держави", - заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

А якщо простою мовою, то "від гріха подалі". Адже Кива – відомий своїми витівками, у тому числі з застосуванням зброї.

Крім того, за кілька днів до вилучення стволів, до Киви завітали слідчі ДБР. Як ТСН.Тижню пояснили у бюро, з обшуками до нардепа вони прийшли через стрілянину з автомата. Раніше у день смерті Степана Бандери, Кива записав і оприлюднив відео, на якому він з автоматом в руках заявляє, що є лідером "антифашистського руху" та стріляє вгору з автоматичної зброї.

Та депутат знову має свою версію: "В будинку, де живе моя дитина, ДБР та генеральна прокуратура проводять обшук. Йде системний тиск. За що? За поздоровлення Путіна! (Ілля Кива поздоровив президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження у стінах Верховної Ради)… За червону зірку! (Мало хто пропустив селфі нардепа у шапці-вушанці з червоною зіркою). За поздоровлення з ліквідації нацистського злочинця!..".

"Влада вважає, що це сьогодні злочин!", - додає Кива.

Щонайменше, злочином є стрілянина з автомата Калашникова не у пристосованих для цього місцях. Бо, хто зна, куди прилетить куля з житлової зони. І чи не уб’є нікого?..

ТСН.Тиждень слідкував, як відбувалося "роззброєння" Киви. І відбувалося воно не без театральщини. Він зазначав, що всі його знають, "як чесного і порядного офіцера", людину, яка "ніколи не переступала закон"… Та насправді по кожному пункту можна заперечити.

Нардеп Ілля Кива - геній мімікрії. В біології це описується як властивість деяких організмів імітувати зовнішній вигляд інших, як правило, сильніших організмів.

Як офіцера Іллю Киву справді знали. З початком війни на Донбас він якимось чином став цілим "майором". Хоча до війни нічого спільного з правоохоронною сферою не мав. Навіть навпаки... Та це не завадило пізніше стати заступником головного поліцейського Донеччини. Далі - аналогічна посада на Херсонщині, звання "підполковника". Офіцерська кар'єра робить мертву петлю… і Кива - вже керує усім поліцейським департаментом, який воює з наркотиками, від яких, зізнається, свого часу сам не втримався...

"Звісно, пробував. Я прожив різне життя. Знаю, що таке трава. Можу розповісти, як впливає кокаїн", - розповідав Ілля Кива в одному зі своїх інтерв’ю.

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Далі у Киви - суцільний кайф. Хоча поліцейська кар'єра стрімко і навіть з тріском обривається - він чомусь усе ніяк не може прийти на переатестацію поліцейських - вже екс-офіцер зручно перевдягається у дорогий костюм політика.

Навдивовижу, але Кива - колись цілий представник лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша – "переодягається" і тут. Перестає шанувати націоналіста Степана Бандеру і вмить закохується у комуніста Володимира Леніна, очоливши Соціалістичну партію України. Згодом від неї Ілля Кива навіть балотується у президенти. Щоб вже скоро і тут скинути костюм. З соціаліста - на відвертого проросійського медведчуківця. Партія ОПЗЖ бере його під своє крило і десантує в український парламент. Новоспечений нардеп вершить закон, як виявиться, зі шлейфом визнаного судом хабарника. Ну, час від часу забувається, і натура вилазить з-під маскувального образу.

Ківа відомий загалу тим, що під час роботи у сесійній залі займався зовсім не законотворчістю, відзначився політик бійкою з ветераном АТО, був викритий розслідувачами як "схемщик" та божився, що заробив мільйон на здачі в оренду ями з багнюкою, а потім цю жомову яму десь подів…

"Я нікому не продавав її. Може, хтось рейдернув?", - розповідав він журналістам.

А от що не потребує ніяких викриттів - це ненависть народного депутата України до... України!

"Сьогодні Україна – колиска фашизму, свавілля, хаосу, смерті… Сьогодні я, напевно, єдиний в країні, хто відкрито заявляє про першочергове відновлення наших братських відносин з Російською Федерацією", - каже Ілля Кива.

ТСН.Тиждень помітив, що політик не втомлюється про це говорити на дуже численних ефірах для російської пропагандистської машини.

Різнопланові таланти Киви штовхнули його і до мімікрії наукової. Вона навіть власну назву відтепер має - "науКивець" - і символізує фейкову роботу з нульовою цінністю та непристойним захистом. На запитання "Навіщо?", відповідає чесно: "Щоби свого часу керувати моєю країною".

Тепер бідкається, що у нього кандидатську ступінь забрали. Щоправда, невідомо як, якщо ніхто йому її так і не дав офіційно.

Та втрата зброї для нього явно болючіша, ніж наукові аксесуари. Але повернуть йому стволи навряд – їх вже віддали в інші руки.

"Два бойові комбати, герої, отримали сьогодні нагородну зброю, яка ще вчора належала Іллі Киві", - заявив на поточному тижні очільник МВС Денис Монастирський.

А їх попередній власник вчергове вистрілить... холостим відео.

Кива у своєму справжньому образі сам якнайкраще підсумовує усі підозри щодо нього і майбутні плани: "Мене не зупинити… Я доб’юся відновлення нашого слов’янського світу". Після цього навіть інакше виглядають слова Дмитра Яроша про те, що росіяни ніби виділили п’ять мільйонів доларів на його вбивство, а виконати замовлення ніби взявся хтось "з прізвищем на літеру "К"".

"За інформацією з надійних агентурних джерел, пропозицію прийняла лиса, дебільнувата і психопатична "особь" з прізвищем на літеру "К"… По-християнськи, шкода мені цього недорозвинутого путінського телепня", - заявив Дмитро Ярош.

Та про свою "фізичну ліквідацію" говорить і сам нардеп Ілля Кива. Імовірними виконавцями називає "націоналістичні угрупування", а замовником – "владу". Причому ознаки цього бачить навіть в зупинці його елітного кортежу копами за порушення правил дорожнього руху.

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Шеф Іллі Киви і кум Путіна - Віктор Медведчук - зараз під домашнім арештом. У нього серед численних обвинувачень - підозра у державній зраді та фінансуванні тероризму. У Киви поки - стрільба в житловому секторі.

Андрій Орляк

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