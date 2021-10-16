Себе Кива назвав "лідером антифашистського руху".

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, який нещодавно вітав президента країни-агресора з днем народження, відзначився черговим скандальним вчинком.

Депутат записав ролик з автоматом у руці пізно ввечері посеред парку.

Кива пояснив, що так святкує загибель українського політичного діяча Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбив радянський агент КДБ Богдан Сташинський.

Себе Кива назвав "лідером антифашистського руху", "внуком Героя Радянського Союзу", котрий "не міг не залишити непоміченим подію, яке поставило крапку".

Він заявив, маючи на увазі вбивство, що "так має бути з кожним, хто сповідує фашизм і йому прислужує".

На фразі "Смерть зрадникам! Смерть фашизму" Кива зробив кілька пострілів з автомату, а в цей час за його спиною запустили феєрверк.

Степан Бандера і реакція Росії та Польщі

Степан Бандера та Ярослав Стецько були авторами Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року. 5 липня 1941 року Бандеру помістили під домашній арешт, а з 15 вересня 1941 року — у центральну Берлінську в'язницю.

З початку 1942 року по серпень 1944 року перебував у концтаборі Заксенгаузен у бункері "Целленбау".

У вересні 1944 року його звільнили й запропонували участь у керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії, однак Бандера відхилив пропозицію та на співпрацю не погодився.

Бандера і Стецько у квітні 1944 року на нараді обговорювали завдання підривної діяльності проти СРСР з керівником таємних операцій вермахту Отто Скорцені. Однак УПА, яку створила ОУН, в цей час почала і продовжувала співпрацювати з німцям.

Радянський уряд уповноважив КДБ вчинити вбивство Степана Бандери в Мюнхені, ФРН. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року.

Оцінки Степана Бандери вкрай полярні. Після розпаду СРСР для багатьох українців його ім'я стало символом боротьби за незалежність України.

Натомість, багато мешканців Польщі та Росії ставляться до нього вкрай негативно, звинувачуючи у фашизмі, тероризмі, радикальному націоналізмі, що зокрема виявлялось у фізичній ліквідації лідерів відмінних від ОУН українських націоналістичних течій, і колабораціонізмі.

Визначення "бандерівці", похідне від його прізвища, на російському пропагандистському телебаченні поступово стало загальним і застосовним до всіх українських націоналістів, незалежно від їхнього ставлення до Бандери.

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Автор: Віолетта Орлова