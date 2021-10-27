Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила клопотання нардепа Іллі Ківи, який вимагав визнати недійсним рішення ВАКС про конфіскації у нього доходів від жомової ями.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Вадим Валько.
Читайте такожЖомова яма Ківі: САП хоче стягнути з нардепа 1,2 мільйона гривеньВідповідне рішення було прийнято 27 жовтня - після дебатів судді підтвердили рішення суду нижчої інстанції, який зобов'язав Ківу сплатити в казну 1,25 млн грн, походження яких він не зміг пояснити.
Справа жомової ями Ківи - перший прецедент цивільної конфіскації в Україні. Цей механізм передбачає передачу необґрунтовано придбаних активів (наприклад, грошей, нерухомості або авто) на користь держави.
Жомова яма Іллі Ківи - довідка УНІАН
- У липні 2020 року журналістам стало відомо про Киви, який викликав сумніви. Згідно з деклараціями депутата, щороку він заробляє по мільйону гривень за те, що здає в оренду жомову яму.
- У ЗМІ з'явилися здогади, що Кива використовує історії про жомову яму для відмивання грошей.
- Журналіст Денис Бігус поїхав подивитися на прибуткову яму Ківи і побачив там пустир з металобрухтом.
- Восени 2020 року НАЗК взялося за декларацію Ківи і вирішило перевірити жомову яму нардепа.
- 13 серпня 2021 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду прийняла рішення про конфіскацію доходів від жомової ями на користь держави. Того самого дня Кива заявив про намір подати апеляцію.