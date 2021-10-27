Апеляція нардепа розміром в 1,25 мільйона гривень провалилася.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила клопотання нардепа Іллі Ківи, який вимагав визнати недійсним рішення ВАКС про конфіскації у нього доходів від жомової ями.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Вадим Валько.

Читайте такожЖомова яма Ківі: САП хоче стягнути з нардепа 1,2 мільйона гривеньВідповідне рішення було прийнято 27 жовтня - після дебатів судді підтвердили рішення суду нижчої інстанції, який зобов'язав Ківу сплатити в казну 1,25 млн грн, походження яких він не зміг пояснити.

Справа жомової ями Ківи - перший прецедент цивільної конфіскації в Україні. Цей механізм передбачає передачу необґрунтовано придбаних активів (наприклад, грошей, нерухомості або авто) на користь держави.

Жомова яма Іллі Ківи - довідка УНІАН

У липні 2020 року журналістам стало відомо про Киви, який викликав сумніви. Згідно з деклараціями депутата, щороку він заробляє по мільйону гривень за те, що здає в оренду жомову яму.

У ЗМІ з'явилися здогади, що Кива використовує історії про жомову яму для відмивання грошей.

Журналіст Денис Бігус поїхав подивитися на прибуткову яму Ківи і побачив там пустир з металобрухтом.

Восени 2020 року НАЗК взялося за декларацію Ківи і вирішило перевірити жомову яму нардепа.

13 серпня 2021 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду прийняла рішення про конфіскацію доходів від жомової ями на користь держави. Того самого дня Кива заявив про намір подати апеляцію.

Автор: Станіслав Кожемякін