Глава МВС має намір позбавити такого права ще низку депутатів в разі порушення ними закону.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив права народного депутата від фракції "Опозиційний блок – За життя" Іллю Киву на нагородну зброю, яку йому було видано у 2015-му році.

Про це Монастирський повідомив у Facebook.

"Підстава: його негідна поведінка й дії, які дискредитують сам факт його нагородження від імені Української держави. Перед законом усі рівні. Народні депутати - не виняток. Так само мною будуть позбавлені права на нагородну зброю й інші особи, якщо вони будуть порушувати закон, використовувати зброю для провокативних дій чи роздмухувати ненависть у суспільстві", - наголосив Монастирський.

Також глава МВС анонсував, що в Україні до кінця року запрацює електронний реєстр зброї, який "не змогли чи не захотіли робити багато років'.

Читайте такожСкандального Киву "розстріляли" у відповідь на його провокацію з портретом Бандери (відео)"Процес оформлення мисливської та спортивної зброї буде спрощено, а контроль за її зберіганням та навчанням - суттєво посилено", - зазначив Монастирський.

За словами міністра, кожен має пам’ятати, що зброя - це відповідальність.

"А мати нагородну зброю - це велика честь, і ніхто не має права цю честь плюндрувати негідною поведінкою! Безпека громадян і честь держави - понад усе!" - зазначив міністр.

Як раніше повідомляв УНІАН, 16 жовтня Ілля Кива записав ролик, на якому він стріляє з автомата в повітря в парку, відзначивши річницю вбивства Бандери співробітником КДБ Богдана Сташинського.

Згодом за фактом стрілянини з вогнепальної зброї проти нардепа відкрили справу.

Крім того, за заявою мера Києва Віталія Кличка, за привітання членом ОПЗЖ президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, проти Киви відкрили кримінальне провадження за статтею про держзраду.

Автор: Віталій Саєнко