Зокрема, до складу Ставки введено міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина.

Президент України Володимир Зеленський провів зміни у складі Ставки верховного Головнокомандувача, йдеться в указі глави держави № 205/2023.

Зокрема, президент ввів до персонального складу Ставки Олександра Камишина - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

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Як повідомляв УНІАН, 20 березня Верховна Рада проголосувала за звільнення Павла Рябікіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

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21 березня парламент призначив нового міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Ним став колишній голова "Укрзалізниці" Олександр Камишин. Відповідне рішення підтримали 312 депутатів.

Також 10 квітня стало відомо, що Зеленський призначив Руслана Кравченка на посаду голови Київської обласної державної адміністрації. Як відомо, ще в січні президент звільнив Олексія Кулебу з цієї посади. А Кравченко раніше очолював Бучанську окружну прокуратуру Київської області.

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