Верховна Рада 20 березня проголосувала за відставку Павла Рябікіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України Павла Рябікіна, якого звільнили з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Як це йдеться в указі глави держави №180/2023 від 24 березня, президент затвердив у персональному складі РНБО Михайла Федорова на новій посаді - віце-прем'єр-­міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації України.

Кадрові зміни в Кабміні - деталі

20 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку Павла Рябікіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, а Михайла Федорова – з посади віце-прем'єр-міністра України - міністра цифрової трансформації України.

Відео дня

Водночас парламент призначив Федорова на посаду віце-прем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації України.

Рябікіна планується призначити послом України в Китайській Народній Республіці.

Вас також можуть зацікавити новини: