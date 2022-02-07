Парламентська автозрада

Машини на 36 мільйонів для "дорогих" народних депутатів. В принципі, нічого дивного в тому, що Верховна Рада поповнює свій автопарк, немає (хоча, направду, депутати і так мають компенсації на транспорт за державний кошт). Але нині комфортне пересування парламентарів запахло зрадою. Адже десятки мільйонів пішли в кишені росіян.

Розкішним автомобілям українських нардепів можна позаздрити. "Гроші" неодноразово показували їхні власні задекларовані та незадекларовані авто. Та сьогодні мова про автомобілі, які українці купили для них самі – про автопарк Верховної Ради. Так, дійсно, крім того, що за державний (тобто наш з вами) кошт народним обранцям компенсуються витрати на проїзд, з бюджету ще й закуповують та обслуговують службові авто депутатів.

"У Верховної Ради є окрема організація, яка займається закупівлею, отриманням і розпорядженням автомобілів власне ВР - для персоналу, для народних депутатів… Таке державне підприємство. Автобаза", - розповів "Грошам" політолог Максим Джигун.

Автобаза – це великий гараж. Тут на балансі 185 авто. Й за минулий рік вона провела державні закупівлі на 63 мільйони гривень! Такому позаздрити можуть навіть європейські депутати. Адже платники податків європейських країн не можуть на таке витрачати кошти.

Цю тему керівництво Ради не дуже любить, тому на неодноразові прохання провести зйомку та показати, на чому ж катаються нардепи за наш з вами рахунок, "Гроші" отримували відмову. Про що ж мовчать у Верховній Раді?

Великою покупкою минулого року можна вважати 37 новеньких преміальних авто, які було закуплено за 36 млн гривень. Здавалося б, що тут такого? Але ці 36 з державного бюджету України перейшли у кишені… громадян Росії!

У тендерах перемогли компанії "Автомотор" та "Автоарт". Вони знаходяться у різних містах, проте обидві мають російських власників – входять до сфери інтересів родини російського бізнесмена Олександра Лалаяна. Як дізналися "Гроші", до 2020 року обидвома цими компаніями володів він сам, проте згодом перереєстрував одну на свою сестру – Анну Горбову. Вона, окрім бізнесу в Україні, володіє компаніями і в Росії.

"Гроші" спробували з нею зв’язатись. І запитали телефоном, чи справді жінка веде бізнес в РФ. Проте у відповідь почули: "Я зараз хворію, мені не зручно розмовляти". На інші питання Анна відповідати відмовилася, а приховувати є що.

Як так вийшло, що з державного бюджету кошти були переказані громадянам Росії? Помилка чи умисна дія?

"Цей момент якраз стосується етичних та моральних норм", - вважає політолог Максим Джигун.

Тендер курував на той час заступник директора Автобази Олександр Шморгун. Саме це державне підприємство відповідає за автомобілі для депутатів. "Гроші" зателефонували йому, але слухавку ніхто не взяв. Можливо, ситуацію пояснить чинний директор Автобази Борис Богославець?

Він розповів, що приступив до роботи з листопада, тому до цього тендеру не причетний, а відповідальний за цю закупівлю Олександр Шморгун - звільнений. Однак він пропав, слухавку не бере, його шукають аудитори.

Притягувати до відповідальності екс-заступника голови Автобази, здається, є за що. Крім російських паспортів, завищеної ціни, аналітики у тендерах вбачають махінацію. Так, за словами аналітика Дмитра Остапчука, два учасника були дискваліфіковані. Тобто тих, хто міг надати меншу суму, меншу вартість цієї закупівлі, їх штучно відхилили.

На переконання експерта, Рада переплатила росіянам за автомобілі мільйон двісті тисяч гривень. Зокрема, компанія-переможець продала Toyota Camry по майже 853 тисячі гривень за одиницю, тоді як на сайті дилера ціна авто нижча на 58 тисяч грн.

Окрім машин в базовій комплектації, Автобаза закупила ще дві преміальні та, окрім позашляховиків, придбала й мікроавтобус за понад 1,6 млн гривень.

Автожурналіст Павло Кащук одразу помічає завищену ціну. "Це ціна набагато вища, ніж стандартна вартість топової комплектації, тобто якщо ми говоримо зараз про Toyota, це або якась спецверсія, або доукомплектація топова", - розповів він "Грошам".

І звісно, куди ж без "понтів". Автопарк поповнили ще й двома елітними позашляховиками – Toyota Land Cruiser Prado по півтора мільйона за кожен. "Бодішеймінг зараз не в моді, але якщо хтось не влазить в Camry, то, можливо, тоді знадобиться Prado. Це, на мою думку, єдина причина купити Prado для Києва", - каже Павло Кащук "Грошам".

В доцільності такого авто для парламентарів автожурналіст дуже сумнівається: "На цьому автомобілі ми колись перетнули пустелю в Африці - досить комфортно, а в Києві це така собі річ, не зовсім то й зручна. Тому я б їх класифікував як утилітарний специфічний транспорт".

Навіщо депутатам такий "звір"? Адже їздити на службових авто можна лише в межах Києва. Та обранці взагалі кажуть, що чують про це авто вперше. Хтось розповів "Грошам" що такі автівки йому не попадалися. А хтось, що в автопарку таких авто жодного разу не бачили.

Та "Гроші" дізналися, що виявляється, на нових Camry та Land Cruiser можуть їздити лише "важливі" депутати – голови фракцій та комітетів.

"У голів комітетів закріплений автомобіль, нова Toyota Camry, це Разумков зробив таку закупку. У звичайних народних депутатів, рядових, таких як я, хоч я і заступник голови комітету, такої можливості немає", - розповів "Грошам" депутат Олександр Качура.

У новопризначеного голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, судячи з відповіді на запит "Грошей", в користуванні позаминулорічна автівка: "Для забезпечення транспортного обслуговування заступника Голови Верховної Ради України закріплено автомобіль Тоyota Camry 2020 року випуску".

Більше пощастило голові комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванні Климпуш-Цинцадзе. Торік її службове авто змінили на нове, якраз те, яке закупили в росіян. Таку ж Camry закріпили й за комітетом аграрної політики. Тоді як податковий комітет відмовився від службових авто, запевняє його голова Данило Гетьманцев. "Ми вирішили, що це недоцільно. Ходити ногами для здоров’я корисно", - сказав він "Грошам".

Тож в підсумку констатуємо: під час відверто агресивних дій РФ проти України, дехто з парламентарів їздить на автівках, придбаних у росіян. Та ще й по завищених цінах.

Що буде з цими автомобілями? У Верховній Раді кажуть, що будуть вводити їх в експлуатацію. Та, зважаючи, що вже восьмий рік Росія не дає спокою українцям, такі дії просто обурюють. Й сідати у таке, нехай і розкішне авто, народним депутатам мало б бути гидко.

Повний сюжет про те, хто з депутатів на яких автівках пересувається Києвом та поза ним, та як сталося, що нові машини для автопарку Верховної Ради купили у росіян, дивіться сьогодні в новому випуску програми "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2.

Сабіна Обухова