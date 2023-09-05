Піщанська відмовилася очолювати Фонд держмайна, відтак на цю посаду також розглядають іншу кандидатуру.

До Верховної Ради надійшла заява про звільнення голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської.

"Зміни до порядку денного роботи ВР в кадрових питаннях. Вчора КМУ встиг опрацювати всі необхідні документи, тому додаємо ще одне питання: надійшла заява про звільнення голови АМКУ, опрацьовуємо на комітеті та виносимо до зали", - повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, наступного дня після вищезгаданого голосування нардепи планують призначити на посаду голови АМКУ чинного очільника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

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Арахамія уточнив, що посада голови Фонду держмайна, на яку планували признати Піщанську, поки залишається без призначення.

Водночас, за даними нардепа Ярослава Железняка, Піщанська відмовилася від посади голови ФМДУ.

"Розглядається інший кандидат", - уточнив парламентар.

В Кабміні відбуваються кадрові зміни, зачепило й Міноборони

Як повідомляв УНІАН, наразі відомо про низку кадрових рішень, зокрема в уряді. Так, замість Олексія Резнікова (його заяву про відставку вже підтримав профільний комітет Ради), міністром оборони планують призначити Рустема Умєрова, який подав заяву про звільнення з посади голови Фонду держмайна.

У разі підтримки профільним комітетом заяви Умєрова про звільнення, Рада звільнить його та Резнікова із посад, які вони наразі обіймають. Потім президент запропонує кандидатуру Умєрова як нового міністра оборони, а профільний комітет і згодом, й Рада, розглянуть це подання.

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