Біографія головного кандидата на пост міністра оборони України тісно пов'язана з Кримом, також він – учасник української делегації на переговорах з РФ, створеної після вторгнення 24 лютого.

У Міністерстві оборони України настають гучні кадрові перестановки. Вранці 4 вересня Міністр оборони Олексій Резніков подав у відставку. На його місце, як очікується, прийде Рустем Умєров, який вже написав заяву на звільнення з посади Голови Фонду держмайна, де працював з 2022 року.

УНІАН зібрав інформацію про головного претендента на пост міністра оборони України – Рустема Умєрова. Він етнічний кримський татарин, народився в Самарканді (Узбекистан). Йому 41 рік, він одружений і має дітей.

Відомо, що сім'я Умєрова жила в Алушті, звідки була депортована в 1944 році. У 90-х вони змогли повернутися на свою батьківщину – в Крим.

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За освітою Умєров фінансист. Його кар'єра почалася телекомунікаційної компанії, пізніше він просувався в інвестиційному бізнесі. Відомо, що він співзасновник компанії ASTEM, яка спеціалізується на управлінні інвестиціями в сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури, а також – благодійного фонду ASTEM Foundation.

Крім того, Умєров є співголовою груп з міжпарламентських зв'язків з Саудівською Аравією і з Туреччиною, членом груп дружби з міжпарламентських зв'язків з Ізраїлем, Китаєм, Великою Британією, США, Канадою і Японією.

Умєров і Крим

Біографія майбутнього міністра оборони України (якщо його кандидатуру підтримає парламент) тісно пов'язана з Кримом. Він був радником екс-глави Меджлісу кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

З 2019 року Умєров є депутатом Верховної Ради від Партії "Голос". Він активно працював над питаннями деокупації Криму і прав людини. Примітно, що саме Умєров був ініціатором закону, згідно з яким до повного повернення півострова під контроль України Київ не постачатиме туди питну воду. Також його ім'я значиться в законі "Про корінні народи України", який сильно дратував Москву.

З 2020 року Умєров входить до групи зі створення державної стратегії деокупації Криму і Севастополя, яку створила РНБО.

Умєров на посаді глави ФДМ: досягнення

На посаді Голови Фонду держмайна Рустем Умєров перебував з вересня 2022 року. За його керівництва ФДМ відновив малу приватизацію майна. Нардеп Ярослав Железняк в інтерв'ю в ефірі Radio NV оцінив його роботу так:

"Я вважаю, чудова кандидатура. Тут я, відверто кажучи, не дуже об'єктивний, тому що він був дуже довгий час членом нашої фракції до призначення головою Фонду держмайна. Але Фонд держмайна ніколи не був мегареформаторською структурою. Це досить складний орган з тисячами підприємств, з тисячами інтересів. Але Рустем пройшов рік без єдиного корупційного скандалу. Що, напевно, його характеризує не тільки як порядну людину, але і як хорошого менеджера", – сказав він.

Вторгнення РФ в Україну: участь у переговорах та обміні полоненими

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Рустем Умєров став членом української делегації на переговорах з Росією. Низка західних ЗМІ писали про його отруєння під час цих переговорів, однак сам він ці дані не підтверджував.

Також Рустем Умєров брав участь в організації обміну полоненими. Під час складного обміну восени 2022 року саме він літав до Саудівської Аравії. Крім того, він займався питаннями звільнення політв'язнів, дітей і цивільних, а також евакуації людей з тимчасово окупованих територій України.

Низка активістів стверджує, що Умєров також брав участь і у вирішенні питань з постачання озброєння Україні. Щоправда, робив він це непублічно.

Новий міністр оборони: що говорять експерти

Як зазначив у коментарі DW політолог Володимир Фесенко, кандидатура Умєрова була представлена президентом Зеленським тому, що той має бездоганну репутацію і зарекомендував себе хорошим перемовником.

"Умєров повинен зняти суспільну напругу і навести лад із закупівлями в Міноборони. Він проявив себе хорошим менеджером, не конфліктний, не скандальний, його добре сприймають опоненти президентської команди. А найважливіше, що він себе проявив як парламентер, зокрема, з турецьким керівництвом з підготовки зернової угоди, обміну полонених "азовців". Також він зараз головний парламентер з мусульманськими країнами і щодо постачання зброї", – сказав він.

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко вважає, що Умєров відмінно підходить на цю посаду, пише ТСН.

"Якщо говорити про зовнішній вимір, про те, чи вплине ця відставка на фактори, пов'язані з тим, як Міністерство оборони спілкується з нашими західними партнерами, то я думаю, що особливих проблем не буде. Хоча міністр Резніков в якості зовнішнього комунікатора виступав дуже ефективно. Ми бачили, що він міг спілкуватися не тільки з офіційних позицій як керівник міністерства, але також налагоджував досить хороший міжособистісний контакт зі своїми колегами, міністрами оборони інших країн, нашими західними союзниками. (...) З точки зору потреб Міністерства оборони України на цьому етапі до міністра оборони є дві ключові вимоги – бути менеджером, організовувати внутрішню роботу міністерства. І другий момент – зовнішня комунікація, вміння спілкуватися з нашими західними партнерами", – пояснив Жовтенко.

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