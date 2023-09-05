Народні депутати проголосували за відставку Резнікова.

Верховна Рада України проголосувала за відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Це рішення підтримало 327 народних депутатів України.

Народний депутат України Ярослав Железняк повідомив в Telegram, що Резніков сьогодні в парламенті розповів, що військова допомога Україні досягла 100 млрд доларів.

"За півроку зробити запаси 200 тис бронежилетів, 150 тисяч шоломів. Поставили 1,5 млн зимової форми, 2 млн літньої форми. На озброєння прийнято більше 200 зразків західної зброї", - цитує Резнікова депутат.

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Також міністр повідомив, що прийнято в експлуатацію більше 30 моделей українських дронів. резніков зазначив, що на сьогодні не всі країни НАТО досягли того рівня, на якому зараз Україна.Також повідомив, що "на фініші реформа закупівель" і Агенція по ресурсному забезпеченню має показати результати у жовтні.

Железняк повідомив, що Резніков закінчив свій виступ словами: "Маю честь".

Відставка Резнікова - що відомо

Розмовам про відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони передували різні скандали з приводу можливих корупційних закупівель для армії харчування та військової форми і спорядження.

З вересня президентУкраїни у ввечірньому відеозверненні сказав, що Володимир Зеленський підтвердив, що вирішив звільнити міністра оборони Олексія Резнікова. Він назвав кандидатуру на цю посаду - голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Зеленський зазначив, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому.

Після цього міністр оборони України Олексій Резніков подав на розгляд до парламенту заяву про свою відставку та заявив, що готовий відзвітувати про свою роботу перед нардепами.

Останній скандал перед звільненням стосувався курток для армії. У серпні журналіст Юрій Ніколов в розслідуванні розповів, що ціни на військові куртки для армії, закуплені в 2022 року, втричі зросли в ціні після їх доправлення з Туреччини до України. Вони нібито з літніх перетворилися в зимові повітрозахисні. Резніков заперечував це, зазначаючи, що це маніпуляції журналіста.

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