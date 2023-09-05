Наразі подання президента направлено на розгляд до профільного комітету.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді призначити Рустема Умєрова міністром оборони.

Проект постанови за відповідним поданням, яке президент вніс на розгляд до парламенту, опублікований на сайті ВР. Традиційно, як і більшість подань глави держави, представляти його на пленарному засіданні Верховної Ради буде представник президента у парламенті Федір Веніславський.

Наразі документ направлено на розгляд до профільного комітету - Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Очільник Міноборони України зміниться - що треба знати сьогодні

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонує парламенту звільнити міністра оборони Олексія Резнікова. На думку глави держави, замінити Резнікова на цій посаді мав тоді ще голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Заяву про свою відставку Резніков подав на розгляд ВР 4 вересня, тоді ж заяву про звільнення написав й Умєров.

Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада підтримала відставку міністра оборони Резнікова. Це рішення підтримало 327 народних депутатів України.

Згодом парламентарі також звільнили з посади голову Фонду держмайна Рустема Умєрова, який може очолити Міноборони України. Призначити його на посаду міністра нардепи мають завтра - 6 вересня

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