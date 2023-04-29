Президент нагадав про злочин Путіна щодо депортації в Росію українських дітей.

З президентом Росії Володимиром Путіним не може бути перемовин, бо він є терорист і "мандрівник" в придумуванні назв своїм кривавим злочинам. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтервʼю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам, відповідаючи на питання щодо можливого діалогу з Путіним.

Він зазначив, що коли став президентом України, то намагався не просто налагодити діалог, а хотів, щоб було "предметне рішення складного геополітичного питання, щоб знайти вихід із ситуації замороженої війни, яка може розпочатися повномасштабно". За його словами, йшлося про те, щоб Росія вийшла з українських територій, і це потрібно вирішити дипломатичним шляхом. Зеленський зазначив, що це все ігнорувалося, і російська сторона не виходила на зв'язок, а потім якісь почалися погрози.

"З цією людиною, президентом Путіним, на сьогодні не можна говорити. Для нас всіх він терорист", - наголосив Зеленський. За його словами, як можна говорити з Путіним після того, як він сказав всьому світу, що не збирається захоплювати території, що ніколи не буде повномасштабної війни. Президент наголосив, що після того, як Росія ракетами вбиває мирних людей в Україні, завдає удари по цивільній інфраструктурі, Путін придумає якесь нібито СВО для виправдовування своїх злочинних дій. "Це все він (Путін – УНІАН) назвав якоюсь операцією. Він такий "мандрівник" у якихось кривавих назвах - придумує назви, щоб виправдовувати свої дії", - зазначив Зеленський. При цьому він нагадав про депортацію українських дітей, яких дуже важливо повернути в Україну.

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Він також нагадав, що вже на сьогодні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за цей злочин. "На сьогодні він терорист, тому як і про що говорити? Терорист, який, вибачте, що й не тримає слова", - додав президент України.

Трибунал для Росії та Білорусі - історичні рішення ПАРЄ і МКС

19 січня Європарламент проголосував за резолюцію щодо створення трибуналу для вищого керівництва Росії, зокрема для Путіна, за злочини та агресію проти українців.

У резолюції йдеться також про притягнення до відповідальності президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка та керівництва Білорусі як держави, з території та за підтримки якої Росія веде війну проти України.

26 січня ПАРЄ підтримала резолюцію про створення спецтрибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного і військового керівництва Росії та Білорусі за скоєння злочину агресії проти України. Місцем проведення трибуналу було запропоновано Гаагу.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародні ордери на арешт Путіна, а також російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової через причетність до депортації дітей з України під час війни.

Ордер зобов’язує 123 країни-учасники Римського статуту заарештувати Путіна і Львової-Бєлової в разі появи на їх території і видати Гаазі. Утім, деякі країни вже намагаються знайти шляхи уникнути виконання рішення МКС. Наприклад ПАР, візит Путіна до якої очікувався в серпні під час саміту БРІКС.

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