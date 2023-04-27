Сьогодні Парламентська Асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, яка розширює коло країн, де Путін офіційно вважається підозрюваним у військових злочинах, заявив член українського делегації.

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) офіційно визнала ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, заявив член української делегації в ПАРЄ, народний депутат України Олексій Гончаренко. Про це він написав у Telegram.

За його словами, сьогодні ПАРЄ прийняла надзвичайно важливу резолюцію, яка стосується примусової депортації українських дітей та дорослих в Росію. "Найголовніше з резолюції: вперше згадується термін "геноцид" щодо дій РФ в офіційному документі такого рівня. В резолюції зазначається, що згідно з нормами міжнародного права, примусова депортація - це ознака геноциду, тому всі випадки мають розслідуватись, а всі причетні понести відповідальність", - підкреслив Гончаренко.

Також він зазначив, що Парламентська Асамблея вітає рішення Міжнародного Кримінального Суду щодо ордеру на арешт президента Росії Путіна, та Уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.

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"І це одне з найголовніших рішень ПАРЄ в цій резолюції. Не всі члени ПАРЄ є країнами, які ратифікували Римський статут. (Статут по якому виданий арешт Путіна). І саме прийняття цієї резолюції розширює коло країн де Путін офіційно вважається підозрюваним у військових злочинах. Путін - розшукуємий військовий злочинець. Тепер це підтвердила і ПАРЄ", - підкреслив Гончаренко.

Трибунал для Росії - що відомо

9 січня Європаламент проголосував за резолюцію щодо створення трибуналу для вищого керівництва Росії, зокрема для Путіна, за злочини та агресію проти українців. За документ проголосували 427 євродепутатів, проти - 19, утрималися - 33.

У резолюції йдеться також про притягнення до відповідальності президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка та керівництва Білорусі як держави, з території та за підтримки якої Росія веде війну проти України.

26 січня ПАРЄ підтримала резолюцію про створення спецтрибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного і військового керівництва Росії та Білорусі за скоєння злочину агресії проти України. Місцем проведення трибуналу було запропоновано Гаагу.

У Гаазі (Нідерланди) розташовані відомі міжнародні правові фундації: Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародні ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії РФ має розпочати роботу у Гаазі влітку.

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