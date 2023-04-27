Президент України Володимир Зеленський прокоментував резолюцію Парламентської Асамблеї Ради Європи, якою визнається, що депортація Росією українських дітей містить ознаки геноциду.
"Сьогодні є важливий політичний результат у Страсбурзі – на сесії ПАРЄ. Ухвалено резолюцію, якою визначається, що депортація Росією українських дітей містить ознаки геноциду. Якщо говорити практично, це рішення суттєво допоможе нашій глобальній роботі з притягнення Росії та її посадовців, включно з керівником держави-терориста, до відповідальності саме за геноцид, геноцидну політику проти України", - заявив він під час традиційного вечірнього відеозвернення.
На думку президента, депортація Росією українських дітей – це один із цілком продуманих елементів її намагання стерти ідентичність українського народу, знищити саму сутність українців.
"Це свідомий злочин геноциду, вчинений російськими посадовцями, – саме так це має кваліфікуватися і політично, і юридично", - сказав він.
Зеленський нагадав, що сьогодні перша леді України Олена Зеленська зверталась до ПАРЄ саме щодо теми депортації дітей.
"Наші парламентарі й дипломати добре попрацювали. І на всіх рівнях – формальних і неформальних, з лідерами держав, на парламентському, урядовому, правоохоронному рівнях, в юридичній спільноті та у міжнародних і міжпарламентських організаціях – ми продовжимо працювати для повернення всіх депортованих українських дітей та для покарання Росії", - додав глава держави.
За словами президента, українській владі відомі дані майже 20 тисяч дітей, яких Росія незаконно вивезла з українських територій.
"Але очевидно, що це лише частина значно масштабніших злочинних дій. Таких дітей може бути значно більше", - додав Зеленський.
Резолюція ПАРЄ про депортацію українських дітей
Як повідомляв УНІАН, ПАРЄ прийняла відповідну резолюцію сьогодні, 27 квітня.
У документі зазначається, що згідно з нормами міжнародного права, примусова депортація - це ознака геноциду, тому всі випадки мають розслідуватись, а всі причетні понести відповідальність.
ПАРЄ також привітала рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордеру на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.
Крім того, асамблея визнала білоруського диктатора Олександра Лукашенка причетним до геноциду українців.
Довідка УНІАН. 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародні ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії РФ має розпочати роботу у Гаазі влітку.