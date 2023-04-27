Президент назвав це рішення важливим політичним результатом та наголосив, що воно допоможе глобальній роботі з притягнення Росії та Путіна зокрема до відповідальності за геноцидну політику проти України.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував резолюцію Парламентської Асамблеї Ради Європи, якою визнається, що депортація Росією українських дітей містить ознаки геноциду.

"Сьогодні є важливий політичний результат у Страсбурзі – на сесії ПАРЄ. Ухвалено резолюцію, якою визначається, що депортація Росією українських дітей містить ознаки геноциду. Якщо говорити практично, це рішення суттєво допоможе нашій глобальній роботі з притягнення Росії та її посадовців, включно з керівником держави-терориста, до відповідальності саме за геноцид, геноцидну політику проти України", - заявив він під час традиційного вечірнього відеозвернення.

На думку президента, депортація Росією українських дітей – це один із цілком продуманих елементів її намагання стерти ідентичність українського народу, знищити саму сутність українців.

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"Це свідомий злочин геноциду, вчинений російськими посадовцями, – саме так це має кваліфікуватися і політично, і юридично", - сказав він.

Зеленський нагадав, що сьогодні перша леді України Олена Зеленська зверталась до ПАРЄ саме щодо теми депортації дітей.

"Наші парламентарі й дипломати добре попрацювали. І на всіх рівнях – формальних і неформальних, з лідерами держав, на парламентському, урядовому, правоохоронному рівнях, в юридичній спільноті та у міжнародних і міжпарламентських організаціях – ми продовжимо працювати для повернення всіх депортованих українських дітей та для покарання Росії", - додав глава держави.

За словами президента, українській владі відомі дані майже 20 тисяч дітей, яких Росія незаконно вивезла з українських територій.

"Але очевидно, що це лише частина значно масштабніших злочинних дій. Таких дітей може бути значно більше", - додав Зеленський.

Резолюція ПАРЄ про депортацію українських дітей

Як повідомляв УНІАН, ПАРЄ прийняла відповідну резолюцію сьогодні, 27 квітня.

У документі зазначається, що згідно з нормами міжнародного права, примусова депортація - це ознака геноциду, тому всі випадки мають розслідуватись, а всі причетні понести відповідальність.

ПАРЄ також привітала рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордеру на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.

Крім того, асамблея визнала білоруського диктатора Олександра Лукашенка причетним до геноциду українців.

Довідка УНІАН. 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав міжнародні ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії РФ має розпочати роботу у Гаазі влітку.

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