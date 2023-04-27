Лукашенко причетний до примусової депортації дітей і дорослих з окупованих територій України.

Депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко повідомив, що Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) визнала білоруського диктатора Олександра Лукашенка причетним до геноциду українців.

Гончаренко написав, що ПАРЄ підтримала його правку до резолюції Асамблеї про визнання Лукашенка причетним до примусової депортації дітей і дорослих з окупованих територій України.

"Що автоматично робить Лукашенка винним у геноциді, який веде Росія в Україні", - пише депутат.

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Діяльність Лукашенка проти України - деталі

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