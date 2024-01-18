Зараз МЗС працюює над реалізацією цього завдання.

Україна прагне організувати телефонну розмову між президентом Володимиром Зеленським і керівником Китаю Сі Цзіньпінем. Про це повідомив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба в коментарі Bloomberg.

Дипломат зазначив, що зараз Україна готує проведення саміту лідерів країн світу, на якому хоче просувати свою Формулу миру. За словами Кулеби, розмова Зеленського із Сі Цзіньпінем важлива в контексті цієї підготовки.

"Є речі, про які вони можуть говорити", – сказав Кулеба, зауваживши що запропонована Зеленським Формула миру – це "шлях до відновлення тривалого справедливого миру в Україні".

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Контакти України та Китаю: останні новини

За час повномасштабного вторгнення Росії Володимир Зеленський лише раз мав пряму розмову з китайським лідером Сі Цзіньппінем – у квітні минулого року. Щоправда за місяць до того Сі Цзіньпін особисто приїздив до Москви. Крім того, китайський лідер вже кілька разів за останні два роки зустрічався з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

Днями президент Зеленський заявив, що хотів би особисто зустрітися з лідером Китаю, оскільки він здатен ухвалити важливі рішення.

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