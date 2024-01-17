Глава держави хоче залучити Китай до Формули миру і глобального саміту миру.

Президент України Володимир Зеленський пояснив прагнення зустрітись із лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Про це глава держави сказав під час виступу у Давосі на полях Всесвітнього Економічного Форуму.

Глава держави пояснив, що не зустрічався з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, бо той не прибув у Давос.

Водночас, як підкреслив Зеленський, з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном, який перебуває у Давосі, готовий зустрітися прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Справа не у певному рішенні чи вирішенні проблем. Я з радістю зустрінусь з лідером Китаю. І наскільки я знаю, лідером Китаю є Сі Цзіньпін. Він той, хто ухвалює рішення. А я ухвалюю рішення в Україні. Насправді: наш народ ухвалює рішення. Вони проголосували за мене. Зараз я є менеджером. Але, у будь-якому випадку, якщо ми порівнюємо - це про те, хто ухвалює рішення у країнах. Я не потребую якихось діалогів. Я потребую дуже важливих рішень від тих, хто ухвалює рішення. Ми хочемо залучити їх до Формули миру і саміту миру. І ми потребуємо їх на правильній стороні світу. І саме тому, я хочу з ним зустрітись (з Сі Цзіньпіном)", - сказав Зеленський.

Президент України згадав, що раніше проводив телефонну розмову з лідером Китаю. "Я сподіваюсь, ми продовжимо", - сказав Зеленський.

Контакти Зеленського з Сі Цзіньпіном

26 квітня 2023 року Зеленський провів телефонну розмову із лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Розмова тривала близько години. У своєму вечірньому відеозверненні Зеленський сказав, що є можливість дати нову енергію українсько-китайським відносинам.

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