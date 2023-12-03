Лідер Білорусі їде з візитом до Китаю 3-4 грудня.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко їде з візитом до Китаю, розраховуючи на особисту зустріч з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Робочий візит до Пекіна запланований на 3-4 грудня, свідчить графік, опублікований на президентському сайті.

Зазначається, що метою візиту політика стане діалог з Сі Цзіньпіном щодо торговельно-економічного співробітництва Китаю та Білорусі. Також Лукашенко планує торкнутися теми інвестицій і міжнародного співробітництва держав.

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Конкретні деталі запланованих обговорень прес-служба Лукашенка не оприлюднила. Це вже другий візит лідера Білорусі до Китаю у 2023 році.

Раніше Пекін вітав приїзд Лукашенка салютами з 28 лютого по 2 березня.

Навіщо Лукашенко їздив до Китаю минулого разу

Раніше глава Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко висловив думку, що минулий візит Лукашенка до Китаю був пов'язаний з "присягою на вірність" Сі Цзіньпіну.

За його словами, Лукашенко намагається подібними методами отримати від Китаю гарантії безпеки для Білорусі, розуміючи, що Росія програє війну в Україні. Він хоче підстрахуватися до того, як почнуться незворотні процеси у РФ, вказував Мусієнко.

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