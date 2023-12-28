Зважаючи на це, повідомлення про сигнали про готовність до припинення вогню та перемовин з боку РФ не варто сприймати "за чисту монету", наголошує видання.

Президент Росії Володимир Путін сказав лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, що РФ воюватиме проти України щонайменше пʼять років. Таку заяву він зробив у березні під час зустрічі з китайським колегою у Москві.

Як пише Nikkei Asia, російський диктатор також висловлював упевненість у тому, що Росія зрештою переможе. Незалежно від того, чи повірив Сі Цзіньпін словам очільника Кремля, вони могли змінити подальші відносини між Москвою та Пекіном, що згодом відобразилося в поїздках китайської миротворчої місії Європою, а також відставкою міністра закордонних справ Китаю.

Видання зазначає, що після слів Путіна про "пʼятирічну війну" Китай переглянув свою стратегію. Затяжна війна РФ проти України може суттєво вплинути на амбіції Сі Цзіньпіна під час третього терміну на посаді лідера КНР. Йдеться, зокрема, про приєднання Тайваню.

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Nikkei Asia пише, що зважаючи на заяву Путіна, усі повідомлення про сигнали про готовність до припинення вогню та перемовин з боку РФ не варто сприймати "за чисту монету".

"Можливо, Путін хоче просто створити ілюзію, що він рухається до припинення вогню чи навіть миру напередодні президентських виборів у Росії в березні, вважаючи, що така атмосфера зіграє йому на руку під час голосування", – йдеться у статті.

Співпраця Китаю і Росії

Видання Business Insider пише, що Росія та Китай стають дедалі агресивнішими у своїх спільних амбіціях повалити США, як найвпливовішу державу світу. Ці країни наблизилися до створення повноцінного військового альянсу.

Позаштатна наукова співробітниця Центру аналізу європейської політики, офіцерка військової розвідки США Челс Міхта пише, що повномасштабний китайсько-російський альянс створив би для Сполучених Штатів загрозу, яка не схожа на жодну з тих, з якою США стикалися після закінчення холодної війни.

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