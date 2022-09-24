Як підкреслив Михайло Подоляк, "багаторічні санкції, ізоляція, огидна репутація та остаточне стратегічне обнулення так і не дали Ірану змоги зрозуміти, як піднятися з дна цивілізації".

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував застосування російськими окупантами іранських безпілотників.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Іран вирішив підтримати вбивства українців, передавши Росії – вкрай відсталій у технічному плані країні – сучасні безпілотники. Багаторічні санкції, ізоляція, огидна репутація та остаточне стратегічне обнулення так і не дали Ірану змоги зрозуміти, як піднятися з дна цивілізації", - заявив він.

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РФ отримала іранські дрони та вже почала їх застосовувати

У середині серпня стало відомо, щоІран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон-камікадзе Shahed-136 ("Шахід-136"). Безпілотник було збито поблизу Куп'янська Харківської області. Останнім часом ворожі війська активізували використання іранських дронів на півдні України.

Зокрема, 23 вересня ворог атакував Одесу 6 іранськими БпЛА. Дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні та чотири житлові будинки. Загинуло двоє людей, ще двоє дістали поранень.

Також 23 вересня в Україні вперше збили багатоцільовий ударний безпілотник іранського виробництва Mohajer-6 (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження. Цей апарат збили на півдні України. Того ж дня МЗС за дорученням президента вирішило позбавити посла Ірану акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

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