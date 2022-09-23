Радник глави ОПУ зазначив, що Володимир Путін узаконив те, що робили в РФ останні місяці.

Прихована мобілізація в Російській Федерації проходить не перший місяць. Оголосивши привселюдно мобілізацію зараз, президент РФ Володимир Путін узаконив те, що робили останні місяці.

Про це розповів радник глави офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу Freedom.

"Прихована мобілізація йде в Росії фактично весь час. Москва неналежним чином використала свою контрактну, вона її в Україні просто знищила, тому з 1 квітня стартувала прихована мобілізація. Вони постійно поповнювали резерви на полі бою. При цьому вони брали частини з готових військовослужбовців з контингентів в країнах ОДКБ, послаблюючи ті чи інші свої фланги. Оголосивши мобілізацію, вони просто узаконили те, що вони робили останні місяці", - зазначив радник глави ОПУ.

При цьому він вказав, що мобілізацією в Кремлі лише визнали, що вони втратили ініціативу, війна йде вже не за планом, а російська армія зазнала великих втрат, тому треба "живим м'ясом" компенсувати проблеми на фронті.

"Є один нюанс, це не стрілецька війна, а війна важкої артилерії, бронетехніки і РСЗВ. У зв'язку з цим люди в Росії потрібні, щоб заткнути проломи в обороні і чекати, поки їх буду перемелювати Himars та іншим. У найближчі місяці в Росії буде наростати істерика, паніка через мобілізацію і ця країна перетворитися на країну 1941 року", - підсумував Подоляк.

Мобілізація в Росії - що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб.

У МВС України прогнозують, що під час першої хвилі мобілізації в Росії можуть призвати близько 40-50 тисяч резервістів, тому що не вистачить екіпіровки.

У британській розвідці вважають, що Росії доведеться вирішувати логістичні та адміністративні проблеми, щоб зібрати 300 тисяч військовослужбовців, які навряд чи стануть боєздатними протягом місяців. Експерти відзначають, що навіть обмежена мобілізація буде непопулярною серед росіян. Також цей крок є визнанням того, що Москва вичерпала запас добровольців.

Видання "Нова газета. Європа" з посиланням на джерело в адміністрації Путіна повідомило, що засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони РФ мобілізувати 1 мільйон осіб.

Варто відзначити, що військовий експерт Роман Світан висловив думку, що протягом місяця РФ зможе підготувати на мобілізацію максимум 100 тисяч осіб.

У свою чергу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що поспішність Кремля в оголошенні часткової мобілізації є "з зростання внутрішніх і зовнішніх загроз режиму Путина".

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