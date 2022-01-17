Екс-президента розшукували, оскільки він переховувався від органів досудового розслідування, зазначили в Міністерства внутрішніх справ.

Колишній президент України, нардеп й очільник партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко знаходиться в розшуку.

Екс-президента оголосили в розшук як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ.

У відомстві зазначили, що Порошенко "зник" 24 грудня 2021 року.

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Оскільки колишньому очільнику країни не змогли особисто вручити повідомлення про підозру, документ відправили за місцем реєстрації, місцем проживання та на роботу.

Провадження правоохоронці розслідують за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (Фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (Держрада) та ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної організації) Кримінального кодексу.

Порошенко говорив, що повернеться на Батьківщину 17 січня.

Пізніше стало відомо, що в Києві Печерський райсуд заарештував все майно й активи нардепа.

Екс-президент повернувся в Україні 17 січня й відразу вирушив на засідання суду, в результаті якого йому мають обрати запобіжний захід. Судді вже пішли у дорадчу кімнату.

Прокуратура просила суд обрати Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці з можливістю вийти на свободу під заставу у в розмірі 1 млрд гривень.

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