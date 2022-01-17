Також правоохоронці просять зобов'язати п'ятого президента носити електронний браслет і здати закордонні паспорти.

Прокуратура просить суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту строком на два місяці.

Про це заявив один із прокурорів під час засідання Печерського райсуду Києва.

В якості альтернативи арешту прокурори просять суд призначити Порошенку заставу в розмірі один мільярд гривень. Вони обгрунтовують такий розмір застави розміром завданих збитків, майновим станом політика та характером кримінальної справи.

Також правоохоронці просять зобов'язати п'ятого президента носити електронний браслет і здати закордонні паспорти.

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Підозра Порошенку в держзраді

Наприкінці 2021 року стало відомо, що Петрові Порошенку відправили поштою підозру в державній зраді. Сам Порошенко зараз перебуває за кордоном.

П'ятий президент записав відеозвернення, в якому заявив, що повернеться в Україну в січні. У ролику Порошенко розповів, що зараз перебуває у Варшаві, де заплановано зустрічі з польськими та європейськими політиками, і має намір повернутися в Україну "за власним графіком".

Раніше в ДБР заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка. Майно, на яке суд вирішив накласти арешт, включає квартири у Вінниці та Києві, садибу в Козині, земельні ділянки, а також акції приватних компаній.

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