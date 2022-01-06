Захист п'ятого президента, який перебуває за межами України, повідомив, що має намір подати апеляцію на рішення суду.

Печерський суд Києва наклав арешт на все майно і активи голови партії "Європейська солідарність" і колишнього голови держави Петра Порошенка. Відповідне рішення ухвалила суддя Віта Бортницька.

Про це повідомив адвокат політика Ігор Головань. Рішення прийнято за клопотанням прокуратури про арешт всього майна і активів політика, який зараз перебуває на відпочинку.

Захист Порошенка вже повідомив, що подасть апеляцію на рішення суду. Адвокат Ігор Головань наголосив, що захисники вважають цю справу політичним переслідуванням Порошенка.

П'ятий президент проходить підозрюваним у справі про держзраду. Провадження розслідується за ч.1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

Порошенко підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, у тому числі з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", зокрема, шляхом закупівлі вугілля у самопроголошених "республік" на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

За версією ДБР, закупівля палива в ОРДЛО поставила енергетичну сферу України в залежність від Російської Федерації і "ЛДНР", підірвавши економічну безпеку держави в 2014-2015 роках, позбавивши можливості диверсифікації джерел поставок енергетичних ресурсів, а також надало РФ більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності.

17 грудня в Державному бюро розслідувань заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Того ж дня стало відомо, що Порошенко покинув межі країни. Пізніше він уточнив, що повернеться в Україну 17 січня.

Політик зазначив, що має намір після прибуття "з'явитися в суді і провести зустріч з Генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом".

У вересні-листопаді 2021 року в даному провадженні вже повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.