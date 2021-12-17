У партії екс-президента стверджують, що закордонний візит він запланував заздалегідь, проте журналісти дізналися, що авіаквиток було придбано перед самим вильотом.

П'ятий президент, нардеп Петро Порошенко після сьогоднішнього інциденту з Державним бюро розслідувань полетів за кордон.

Про це повідомляє прес-служба партії "Європейська солідарність" після того, як Порошенка в аеропорту "Бориспіль" зустрів його колега по парламенту, "слуга народу" Олександр Мережко.

"Приємно зустріти колегу. Петро Олексійович у Борисполі", - написав Мережко, додавши фото екс-президента. Згодом допис зник зі сторінки "слуги", його скріншот оприлюднило видання "Страна".

У "Євросолідарності" стверджують, що Порошенко відбув у "заздалегідь заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі". У Стамбулі Порошенко нібито має зустрітися зі Вселенським патріархом Варфоломеєм, а в Польщі взяти участь у міжнародній конференції на тему "Росія – Україна – НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі".

Натомість видання "Страна" повідомляє із посиланням на джерело в слідчих органах, що Порошенко придбав квиток на літак до Стамбула сьогодні о 19:13 - через 15 хвилин після появи у ЗМІ інформації про нібито плани вручити йому підозру в понеділок.

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Прес-служба "Євросолідарності" згодом оприлюднила ще одну заяву, в якій звинуватила ДБР у політичному переслідуванні Порошенка й згадали про екс-президента Віктора Януковича.

"Адвокати Петра Порошенка публічно надали вичерпні відповіді та всі аргументи щодо політично вмотивованої так званої "вугільної справи" та її цілковитої необґрунтованості. Прикметно, що улюбленим часом Віктора Януковича для переслідування опозиційних лідерів та його політичних конкурентів були новорічні свята", - заявляє партійна прес-служба.

Порошенко втік від ДБР: що сталося

Раніше у п'ятницю прес-служба Держбюро розслідувань заявила, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик. Мова йде про "вугільну" справу, в якій фігурує кум Путіна Віктор Медведчук.

"Сьогодні, 17 грудня, для встановлення усіх обставин кримінального провадження та прийняття відповідних рішень працівники ДБР поблизу Верховної Ради намагалися вручити повістку про виклик народному депутату України Петру Порошенку, однак він проігнорував представників правоохоронного органу та поїхав у невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні ДБР.

Зазначимо, на оприлюдненому ДБР відео добре чутно, як з машини Порошенка лунає нецензурна лайка - чоловічий голос вимагає від водія їхати.

"Вугільна" справа проти Медведчука

Раніше, 8 жовтня, народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку оголосили про підозру у державній зраді та сприянні тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля на окупованій території Донбасу.

За даними слідства, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР. Російська влада мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність.

Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Зрештою ті контракти були зірвані, що спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в країні.

Згодом за сприяння Медведчука та з метою повернення України до орбіти впливу РФ було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

12 листопада у цій справі слідчі СБУ та ДБР вручили підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості України Володимиру Демчишину (ст. 258-3 Кримінального кодексу України ‒ сприяння терористичній групі чи терористичній організації).

Слідством встановлено, що міністр, перевищуючи свої службові повноваження, примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками "Л/ДНР". Зокрема, щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра терористи отримали понад 200 млн грн.

Автор: Віолетта Орлова