Нардеп і п'ятий президент України прилетів до Києва рейсом з Варшави. Сьогодні суд може обрати йому запобіжний захід у "вугільній" справі.

Сьогодні, 17 січня, в Україну з Польщі повернувся нардеп, лідер "Європейської солідарності", п'ятий президент Петро Порошенко. Літак з Варшави приземлився в столичному аеропорту "Жуляни". Вже об 11-й годині на Порошенка чекають у Печерському суді для обрання запобіжного заходу у "вугільній" справі.

Суд у справі Порошенка: трансляція засідання

Порошенко повернувся до України: текстова онлайн-трансляція

Підозра Порошенку в держзраді: що було раніше

Наприкінці 2021 року стало відомо, що Порошенку відправили поштою підозру у державній зраді. Сам екс-президент на той момент перебував у Польщі й записав відеозвернення, в якому заявив, що повернеться в Україну в січні. У ролику Порошенко уточнив, що перебував у Варшаві та планує зустрічі з польськими та європейськими політиками. Після він також відвідав Брюссель.

У ДБР перед цим заявили, що Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

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6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка. Майно, на яке суд вирішив накласти арешт, включає квартири у Вінниці та Києві, маєток у Козині, земельні ділянки, а також акції приватних компаній. Відомо, що свої найцінніші бізнес-активи, в тому числі й кондитерську корпорацію Roshen, екс-президент завчасно переписав на старшого сина.

Адвокати Порошенка нещодавно заявили, що Офіс генпрокурора і суд приховують від громадськості існування постанови про затримання їх підзахисного для його доставки до суду.

У чому підозрюють Порошенко

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч. 1 і ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

За даними слідства, в цілому було закуплено вугілля на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

Порошенко підозрюється в тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, у тому числі з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

У вересні-листопаді 2021 року у цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.