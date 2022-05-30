Попередні дві спроби завершилися для депутата невдало.

Нардеп, п'ятий президент Петро Порошенко з третьої спроби перетнув кордон України з Польщею.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на інформацію співрозмовика у правоохоронних органах.

Видання стверджує, що Порошенку та його супроводу дозволили виїхати з країни. Пізніше інформацію підтвердила нардеп Вікторія Сюмар, вона написала, що нардеп вже в Польщі.

Раніше п'ятий президент України у Facebook звернувся до чинного глави держави Володимира Зеленського.

За словами Порошенка, він нібито їде на Конгрес та Саміт Європейської народної партії та навіть має офіційне запрошення. Попередні дві спроби виїзду за кордон Порошенко назвав "незаконно зірваними" й висловив надію, що цього разу він зуміє покинути Україну.

Як писав УНІАН, 27 травня Петро Порошенко намагався виїхати з України з робочим візитом у Вільнюс. Прикордонники розвернули політика через те, що не змогли зчитати його QR-код.

Наступного дня Порошенку вдруге відмовили у перетині держкордону.

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