Перша спроба екс-президента не увінчалася успіхом через проблеми з документами.

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вдруге за дві доби намагається перетнути державний кордон України з Польщею.

Про це повідомляє УП з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Після вчорашньої невдалої спроби перетину кордону, Порошенко знову прибув у пункт пропуску "Рава Руська". Екс-президент та його супровід прибули трьома автівками.

"Об'їжджав чергу по зустрічці і нарвався на поліцію", - розповіло джерело.

Порошенко пред'явив прикордонникам свій дипломатичний паспорт.

Перша спроба Порошенка перетнути кордон

Вчора, 27 травня, Порошенко о 21.50 намагався перетнути кордон з Польщею через пункт пропуску "Рава-Руська" на Львівщині як член комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського союзу. Його супроводжували 5 людей.

Під час проходження паспортного контролю політик надав копію розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про відрядження Постійної делегації ВРУ у Парламентській асамблеї НАТО та працівника апарату ВРУ до Литовської Республіки для участі у весняній сесії ПА НАТО.

Під час перевірки цього документу не зчитувався QR-код. Відтак, дійсність документа встановити було неможливо. Саме це стало підставою відмови у перетині кордону. О 23.50 Порошенко та його супровід повернулись на територію України.

Вас також можуть зацікавити новини: