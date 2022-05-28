Політики стверджують, що Порошенко мав з собою відповідний QR-код.

П'ятому президенту і лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенка вдруге відмовили у перетині держкордону.

Про це повідомляє прес-служба партії у Facebook.

Члени політсили на пункті пропуску записали відео, звинувативши ДПСУ у "порушенні закону".

За їхніми словами, Порошенко мав вирушити у відрядження в рамках делегації на засідання Парламентської асамблеї НАТО у Вільнюсі.

Політики стверджують, що Порошенко мав з собою відповідний QR-код. Нардепка від "ЄС" Вікторія Сюмар у Facebook уточнила, що QR-код на КПВВ зчитали, отже відрядження було дійсне.

Як писав УНІАН, 27 травня Петро Порошенко намагався виїхати з України з робочим візитом у Вільнюс. Прикордонники розвернули політика через те, що не змогли зчитати його QR-код.

Вас також можуть зацікавити новини: