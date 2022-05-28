Документ, який дозволяє виїзд політика за кордон, неможливо було перевірити на справжність.

П'ятому президенту, лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку відмовили у перетині кордону через неможливість підтвердження дійсності його дозвільного документу.

Про це пише "УП" з посиланням на співрозмовників у Державній прикордонній службі.

За даними джерел, Порошенко вчора о 21.50 намагався перетнути кордон з Польщею через пункт пропуску "Рава-Руська" на Львівщині як член комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського союзу. Його супроводжували 5 людей.

Під час проходження паспортного контролю політик надав копію розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про відрядження Постійної делегації ВРУ у Парламентській асамблеї НАТО та працівника апарату ВРУ до Литовської Республіки для участі у весняній сесії ПА НАТО.

Співрозмовник видання розповів, що під час перевірки цього документу не зчитувався QR-код. Відтак, дійсність документа встановити було неможливо.

Саме це стало підставою відмови у перетині кордону. О 23.50 Порошенко та його супровід повернулись на територію України.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня СБУ оприлюднила фрагмент свідчень Медведчука проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Медведчук розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

Він деталізував роль у ній Порошенка, а саме, що той не лише звернувся до нього з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях. У підсумку, констатував Медведчук, цей трубопровід став приватною власністю, а по факту – власністю самого Порошенка.

Депутат запевнив, що питаннями трубопроводу він займався на прохання екс-президента. Крім того, Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих "Л/ДНР", практично - у ватажків бойовиків.

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