Петро Порошенко мав намір їхати на Парламентську асамблею НАТО.

Петро Порошенко намагався виїхати з України сьогодні ввечері через пункт пропуску Рава-Руська.

Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко.

За її словами, Порошенко мав брати участь у ПА НАТО і відповідне розпорядження про відрядження було підписано головою ВР Русланом Стефанчуком, але Порошенка не пропустили через кордон нібито без пояснення причин.

"Керівництво фракції ЄС весь вечір намагались зв’язатися з головою ВР, аби зрозуміти, що відбувається, однак він не вийшов на контакт", - написала вона.

Також вона повідомила, що в делегації є депутат Мар'яна Безугла.

Згодом прикордонники в коментарі "Українській правді" підтвердили, що п'ятий президент був на території КПП Рава-Руська близько 23:45.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня СБУ оприлюднила фрагмент свідчень Медведчука проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Медведчук розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

Він деталізував роль у ній Порошенка, а саме, що той не лише звернувся до нього з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях. У підсумку, констатував Медведчук, цей трубопровід став приватною власністю, а по факту – власністю самого Порошенка.

Депутат запевнив, що питаннями трубопроводу він займався на прохання екс-президента. Крім того, Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих "Л/ДНР", практично - у ватажків бойовиків.