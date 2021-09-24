За словами "слуги народу" Федора Веніславського, інформація про нібито суперечливі правки у цьому законі не відповідає дійсності.

Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський ("Слуга народу") не бачить підстав для переголосування закону про олігархів, який напередодні ухвалила Верховна Рада за спецпроцедурою

Про це він заявив у коментарі Суспільному.

"Я не бачу підстав для переголосування цього закону і правок. Було на засіданні Верховної Ради вчора (23 вересня - ред.) проголосовано 13 поправок, які були запропоновані комітетом, відповідно до статті 45 регламенту частини 5-ї. Всі інші вважаються відхиленими", - повідомив нардеп.

За його словами, інформація про нібито суперечливі правки не відповідає дійсності.

"Та інформація, яка розповсюджена, що нібито є взаємовиключні правки, вона не відповідає дійсності. Взаємовиключних правок немає", - зазначив Веніславський.

Він уточнив, що є низка правок, які були сформульовані комітетом і вони були проголосовані. Всі інші правки, за словам нардепа, були відхилені.

"Тому, я думаю, немає потреби в ще одному голосуванні щодо цього законопроекту. Голова Верховної Ради його має підписати й передати на підпис президенту", - підкреслив депутат.

Законопроект про олігархів

23 вересня, Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про олігархів (№5599). За це рішення проголосували 279 народних депутатів із 379, зареєстрованих у сесійній залі. Законопроект розглядали за спецпроцедурою, тобто розглянули лише 13 поправок з 1270 поданих. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і вводиться в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності. Він втрачає силу через 10 років з дня введення його в дію.

Законом визначено, що олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає як мінімум трьом з наступних ознак: бере участь в політичному житті; має значний вплив на ЗМІ; є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке положення; підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких він є, перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

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10 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що пропонує надіслати законопроект про олігархів для отримання висновку Венеційської комісії вже після ухвалення його в цілому як закону.

Раніше в ефірі програми "Свобода слова" голова ВР Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечалися через законопроект про олігархів, який спікер направив до Венеціанської комісії, попри позицію фракції "СН", яка виступала проти цього кроку.

Разумков пояснив, що відправив цей проект закону до Венеційської комісії за зверненням чотирьох опозиційних фракцій та груп та уповноваженого ВР з прав людини.

Автор: Денис Прядко