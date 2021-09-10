Депутат пропонує надсилати законопроект для отримання висновку комісії вже після ухвалення його в цілому як закону.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, коли законопроект про олігархів може бути направлений до Венеціанської комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

"Я сьогодні надіслав Разумкову листа. Тому що декілька фракцій звернулися до Разумкова з проханням направити (законопроект - УНІАН) на "Венеціанку". Я на правах монобільшості сьогодні звернувся до Разумкова і попросив його не відсилати це на "Венеціанку" в даному форматі", - повідомив Арахамія.

Він пояснив, що ніхто не проти, аби законопроект було направлено до комісії.

"Але ми хочемо, щоб "Венеціанка" оцінила кінцеву редакцію закону. Бо зараз 1 тис. 200 поправок - яким закон вийде, в якому форматі із залу, - ніхто не може взагалі сказати... А що тоді буде "Венеціанка" оцінювати? Перше читання, першу редакцію? Так вона ж зміниться суттєво", - сказав депутат і висловив думку, що Венеціанській комісії необхідно направляти вже кінцеву редакцію закону.

Читайте такожКоли Рада розгляне закон про олігархів: Разумков розкрив подробиці

Арахамія також зауважив, що Венеціанська комісія розглядає законопроекти, проводить свій аналіз по 2-3 місяці. Крім того, він нагадав, що висновки комісії не є обов'язковими до виконання.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроект про олігархів. У запропонованому главою держави документі передбачено, що Рада національної безпеки і оборони визначатиме, хто в Україні є олігархом, а також створення реєстру олігархів.

Відповідно до законопроекту, рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

Автор: Таня Поляковська