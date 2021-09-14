Він пояснює, що не міг ігнорувати прохання опозиційних фракцій про передачу законопроекту до Комісії.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зауважує, що законопроект про олігархів може розглядатися парламентом навіть якщо переданий до Венеційської комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова".

Відповідаючи на запитання щодо направлення на аналіз до Венеційської комісії законопроекту про деолігархізацію, попри позицію фракції "Слуга народу", Разумков пояснив, що чотири опозиційні фракції та Уповноважений ВР з прав людини попросили направити цей законопроект до Комісії.

"Всі фракції знали, що в п'ятницю цей законопроект буде направлений до Венеційської комісії. Після того, як він був направлений, я отримав листа від Давида Арахамії про те, що є позиція, причому вона дещо відрізнялася: спочатку було зазначено, що фракція не заперечує і в цілому підтримує цю ініціативу, з іншого боку, в кінці листа було зазначено, що колеги вважають за недоцільне його направляти", - розповів спікер.

Читайте такожТри помилки в одному реченні: Данілов вирішив перейти на латиницю та "проколовся"Він нагадав, що за поточного скликання парламенту вже було щонайменше два випадки, коли законопроект направлявся для отримання висновку Венеційської комісії, але на її висновок не чекали, отримавши його вже між першим та другим читанням законопроекту.

"Не зважити на пропозицію всіх опозиційних фракцій я не міг. Тому законопроект був відправлений до Венеційської комісії. Далі хотілося б зрозуміти позицію і "Слуги народу", тому що я не зовсім зрозумів: або колеги пропонують почекати, коли ми отримаємо цей висновок... Якщо ні, то Регламент Верховної Ради нам не забороняє розглядати законопроект, навіть якщо він знаходиться на розгляді у Венеційської комісії", - зауважив Разумков.

Спікер також висловив думку, що висновки Комісії вкажуть на те, що стосовно цього законопроекту "ми все робимо правильно".

Законопроект про олігархів

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроект про олігархів. У запропонованому главою держави документі передбачено, що Рада національної безпеки і оборони визначатиме, хто в Україні є олігархом, а також створення реєстру олігархів.

Відповідно до законопроекту, рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

10 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що пропонує надіслати законопроект про олігархів для отримання висновку Венеційської комісії вже після ухвалення його в цілому як закону.

Автор: Таня Поляковська