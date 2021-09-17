Спікер ВР Дмитро Разумков запевнив, що не буде триматися за посаду.

Між головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, його першим заступником Русланом Стефанчуком та головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією сталася словесна перепалка у прямому ефірі через законопроект про олігархів, який було направлено до Венеціанської комісії.

Дискусія відбулася в ефірі програми "Свобода слова".

"Тут тиску не було. Було звернення (уповноваженої ВР з прав людини) Людмили Денісової. На цей лист відреагували чотири депутатські фракції та групи, і насправді в мене не було іншого варіанту, як відправити цей законопроект до Венеціанської комісії, тому що це всі чотири опозиційні фракції. Була позиція уповноваженої ВР з прав людини. Тому я вважаю, що я діяв в рамках того, в рамках того, про що мене попросила частина Верховної Ради", - пояснив Разумков.

Йому опонували Стефанчук та Арахамія. Зокрема, перший віце-спікер ВР заявив, що у нього "двояке відношення з приводу цього".

"Всі законопроекти, які біли направлені до Венеціанської комісії направлялися в редакції першого читання або до того, які були подані в парламент, або коли ми їх розглядали в першому читання. Всі шість. Тоді жодного разу не біло пропозиції, мовляв давайте цього не робити", - наголосив Разумков.

Арахамія запитав: "У чому суспільна важливість перевіряти через Венеціанську комісії законопроект про олігархів?".

"Тут немає суспільної або не суспільної важливості, тут є позиція - рівні права для всіх в парламенті. Я це сповідував, сповідував, і буду сповідувати", - відповів голова ВР.

Після дискусії на запитання ведучого до Разумкова, чи відповідає дійсності інформація про нібито тиск на нього та можливу відставку, голова ВР сказав: "Щодо тиску, ну не знаю. З одного боку, коли ти перебуваєш на лікарняному (через хворобу на коронавірус - УНІАН), а тобі починають змінювати охорону, для когось це, мабуть, було б тиском. Для мене це не є тиском, тому що я до посади голови ВР обходився без охорони. Зараз достатньо просто ходжу вулицями, якщо потрібно, спілкуюся з людьми. І впевнений, що після того, як закінчиться моя каденція, я не матиму охорони, так само спокійно ходитиму вулицями і зможу нормально дивитися людям в очі".

"Щодо відставки, ходять розмови, багато чуток сьогодні в залі ВР, багато що до мене доходить. Я казав і кажу, я за посаду триматися не буду. Я прийшов на неї, щоб працювати, і буду працювати далі, якщо мені дозволить це робити ВР. Процедури відкликання голови ВР з посади - більш ніж зрозумілі і прості, визначені регламентом, законами, Конституцією... Але я сьогодні продовжую працювати як голова ВР, і у відставку точно не збираюся", - додав Разумков.

Арахамія після його слів зазначив, що вони з головою ВР у хороших відносинах.

"Я просто хочу невеликий акцент зробити - спікера не обирають, спікера делегують, і монобільшість делегує спікера Разумкова. Просто це потрібно завжди пам'ятати. Я маю на увазі, що у нас достатньо голосів, щоб делегувати спікером будь-яку людину. Дмитре Олександровичу, вам скорішого одужання, чекаємо вас у Верховній Раді", - заявив голова фракції "Слуга народу".

Закон про олігархів: що про нього відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроект про олігархів. У запропонованому главою держави документі передбачено, що Рада національної безпеки і оборони визначатиме, хто в Україні є олігархом, а також передбачено створення реєстру олігархів.

Відповідно до законопроекту, рішення про визнання особи такою, що має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

10 вересня Арахамія розповів, що пропонує відправити законопроект про олігархів для отримання висновку Венеціанської комісії вже після прийняття його в цілому як закону.

14 вересня Разумков зазначив що законопроект про олігархів може розглядатися парламентом навіть тоді, коли він переданий до Венеціанської комісії. При цьому він зазначив, що законопроект був направлений до комісії ще 10 вересня.

Відповідаючи на запитання щодо направлення на аналіз до Венеціанської комісії законопроекту про деолігархізацію, незважаючи на позицію фракції "Слуга народу", Разумков пояснив, що чотири опозиційні фракції та Уповноважений ВР з прав людини попросили направити цей законопроект до Комісії.

Автор: Леся Лещенко