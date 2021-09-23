До 30 депутатів зібралися біля трибуни парламенту.

Невдоволені спеціальною процедурою розгляду законопроекту про олігархів депутати просять відсторонити першого віце-спікера парламенту Руслана Стефанчука від ведення пленарного засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, до 30 народних депутатів зібралися біля трибуни Верховної Ради на початку розгляду цього законопроекту.

Серед них, зокрема, народні депутати від "Європейської солідарності".

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Депутати невдоволені запропонованою спецпроцедурою розгляду законопроекту про олігархів, за якою депутати не матимуть змоги поставити на розгляд ті свої поправки до законопроекту, які вони хочуть. Усього до законопроекту подано 1 тис. 270 поправок.

Після їхніх перемовин зі Стефанчуком він оголосив, що отримав заяву від фракцій "ЄС" та "Голос", у якій ідеться:

"У зв'язку з грубим порушенням Регламенту Верховної Ради України головуючим на пленарному засіданні першим заступником голови Верховної Ради України... вносимо пропозицію про відсторонення головуючого на пленарному засіданні".

Водночас деякі депутати з "Голосу" після цього заявили, що начебто не уповноважували голову фракції Ярослава Железняка підписувати таку заяву. До підписання заяви тієї ж миті долучилася "Батьківщина", що дозволило запустити процес розгляду цього питання.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України вирішила працювати сьогодні, поки не ухвалить закон про олігархів. За це рішення проголосували 288 народних депутатів із 378, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект про олігархів

1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроект про олігархів. У запропонованому главою держави документі передбачено, що Рада національної безпеки і оборони визначатиме, хто в Україні є олігархом, а також створення реєстру олігархів.

Відповідно до законопроекту, рішення про визнання особи такою, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

10 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що пропонує надіслати законопроект про олігархів для отримання висновку Венеційської комісії вже після ухвалення його в цілому як закону.

Згідно порядку денному на 23 вересня 2021 року Рада має розглянути законопроект про олігархів у другому читанні.

Раніше в ефірі програми "Свобода слова" голова ВР Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечалися через законопроект про олігархів, який спікер направив до Венеціанської комісії, попри позицію фракції "СН", яка виступала проти цього кроку.

Разумков пояснив, що відправив цей проект закону до Венеційської комісії за зверненням чотирьох опозиційних фракцій та груп та уповноваженого ВР з прав людини.

Автор: Таня Поляковська