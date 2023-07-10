Це буде перша зустріч двох лідерів відтоді, як президент Зеленський несподівано з'явився на саміті "Великої сімки" в Хіросімі в травні.

Японія та Україна домовляються про проведення зустрічі прем'єр-міністра Фуміо Кісіди і президента Володимира Зеленського під час саміту НАТО. Місцем перемовин стане Вільнюс (Литва).

Під час зустрічі із Зеленським Кісіда, як планується, висловить готовність посилити підтримку України у відновленні її інфраструктури та економіки, повідомляє Kyodo News.

"Це буде перша зустріч двох лідерів відтоді, як президент Зеленський несподівано з'явився на саміті "Великої сімки" в Хіросімі в травні. У червні Кісіда провів телефонну розмову із Зеленським", - зазначають ЗМІ.

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Японія допоможе Україні відновити систему зв'язку на деокупованих територіях.

"Японія має намір надати Києву поради і знання для відновлення зруйнованих регіонів на основі досвіду, отриманого під час сильного землетрусу 2011 року і цунамі, що послідувало за ним, яке зачепило північно-східну частину Японії", - пише Kyodo.

Допомога Україні від Японії

Нагадаємо, у березні цього року Кісіда здійснював візит до України. Він оголосив, що Японія виділить для відновлення України 5,5 мільярда доларів.

В лютому Японія допомогла Україні відновити критичну інфраструктуру, виділивши 170 мільйонів доларів на ці потреби.

Водночас уряд Японії запроваджує санкції проти Росії, в цілому повторюючи ті обмеження, які ухвалюють ЄС, США і Великобританія.

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