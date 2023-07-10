Німеччина оголосить про нові пакети допомоги для України під час майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус для CNN підтвердив наміри ФРН забезпечувати зброєю Україну.
"Попередня робота практично завершена", - сказав Пісторіус.
Він також очікує, що саміт НАТО буде "дуже консолідованим" і це "повинно бути у світлі поточної ситуації".
Німецький міністр додав, що стежить за питанням щодо вступу Швеції до НАТО і за тим, "як діятимуть Туреччина та Угорщина".
Військова допомога Німеччини для України
У червні стало відомо, що ФРН наростить поставки танків Leopard 1 Україні. Також Німеччина пообіцяла передати Україні 64 керовані ракети для ЗРК Patriot.
З іншого боку США та Німеччина блокують офіційний запит України на членство в НАТО, за повідомленнями німецьких ЗМІ.
А ще Німеччина проти відправки касетних боєприпасів в Україну, заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок.