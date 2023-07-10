Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус позитивно налаштований щодо саміту.

Німеччина оголосить про нові пакети допомоги для України під час майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус для CNN підтвердив наміри ФРН забезпечувати зброєю Україну.

"Попередня робота практично завершена", - сказав Пісторіус.

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Він також очікує, що саміт НАТО буде "дуже консолідованим" і це "повинно бути у світлі поточної ситуації".

Німецький міністр додав, що стежить за питанням щодо вступу Швеції до НАТО і за тим, "як діятимуть Туреччина та Угорщина".

Військова допомога Німеччини для України

У червні стало відомо, що ФРН наростить поставки танків Leopard 1 Україні. Також Німеччина пообіцяла передати Україні 64 керовані ракети для ЗРК Patriot.

З іншого боку США та Німеччина блокують офіційний запит України на членство в НАТО, за повідомленнями німецьких ЗМІ.

А ще Німеччина проти відправки касетних боєприпасів в Україну, заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

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